«Теперь она свободна»: звезда фильма «Сияние» Шелли Дюваль умерла в Техасе

Звезда фильма «Сияние» Шелли Дюваль умерла в Техасе на 76-м году жизни

Фото: www.globallookpress.com / McBride/face to face

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Актрисе было 75 лет.

Американская актриса и звезда фильма «Сияние» Шелли Дюваль умерла на 76-м году жизни в своем доме в округе американского штата Техас. Об сообщает издание The Hollywood Reporter.

Известно, что знаменитость ушла из жизни из-за осложнений, вызванных диабетом. Различные деятели культуры и коллеги выразили соболезнования родным и близким актрисы, в том числе режиссер Дэн Гилрой.

«Мой дорогой, милый, замечательный спутник жизни и друг покинул нас. Слишком много страданий в последнее время, теперь она свободна», — отметил он.

Знаменитость родилась в июле 1949 года в Форт-Уэрте, Техас. Большую известность Дюваль приобрела благодаря роли Венди Торранс в картине «Сияние». Ее фильмография включает также такие известные кинокартины, как «Нэшвилл», «Три женщины», «Энни Холл», «Бандиты во времени» и другие.

За время своей блестящей карьеры Дюваль была удостоена множества престижных наград, включая премии BAFTA и «Эмми». Ее талант также был отмечен на Каннском кинофестивале, где в 1977 году знаменитость получила приз за лучшую женскую роль благодаря фильму «Три женщины».

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