Участник захвата заложников в ростовском СИЗО сознался в участии в ИГ*

Фото: Романенко Эрик / ТАСС

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Суд арестовал его до 15 августа.

Участник захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону Малик Гандалоев признал вину еще по одному уголовному делу — об участии в ИГ* («Исламское государство»*). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

Вместе с тем он признал вину в незаконном хранении оружия и изготовлении взрывчатки для терактов по указанию ИГ. Сообщил он об этом в ходе заседания в Южном окружном военном суде.

«Гандалоев признал вину в совершении преступлений, предусмотренных частью второй статьи 205.5 («Участие в террористической организацииУ), пунктом «а» части третьей статьи 222.1 («Незаконное приобретение и хранение взрывчатки») и частью второй статьи 223.1 («Незаконные изготовление взрывных устройств») УК РФ», — говорится в сообщении.

Кроме того, Ленинский районный суд арестовал Гандалоева за побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи до 15 августа.

В середине июня в Ростовской области обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. Они называли себя сторонниками ИГ. Известно, что трое из них, находясь на свободе, планировали подрыв в Карачаево-Черкесии. Их целью было здание Верховного суда республики, но российские силовики предотвратили теракт. Преступников приговорили к 18 годам лишения свободы.

Следственный комитет возбудил дело по факту захвата заложников в ростовском СИЗО. В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников преступники были ликвидированы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Генпрокуратура внесла представление ФСИН из-за роста числа побегов из колоний. Меры по исполнению требований надзорного ведомства приняты.

* — террористическая организация, запрещенная в России