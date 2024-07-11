Огонь охватил почти 15 гектаров: в Крыму произошел крупный лесной пожар

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Николай Хижняк; 5-tv.ru

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К тушению были привлечены два вертолета.

Крупный лесной пожар вспыхнул в Крыму. На южном берегу полуострова, в окрестностях Судака, горит уже 15 гектаров, площадь стремительно растет.

По данным МЧС, полыхает лесная подстилка, тушение осложняет ветер. Привлечены два вертолета — они доставляют воду в места, куда техника добраться не может. Сейчас спасатели пытаются не допустить перехода пожара в верховой.