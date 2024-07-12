Грозные обещания: чем запомнился саммит НАТО в Вашингтоне

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Об Украине на Западе либо хорошо, либо ничего. Но публично списывать Киев со счетов натовцы пока не готовы.

НАТО продолжит накачивать Киев оружием. Совместная декларация стран-участниц говорит о том, что Украина «находится на необратимом пути в альянс». Вот только никакой конкретики и гарантий Киеву так и не озвучили.

Куда больше Запад сейчас беспокоит российско-китайское партнерство. Все заявления собрал корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

Повестку этого саммита в Вашингтоне несколько раз пришлось переписывать. Сначала думали, что будут отмечать победу Украины. Потом хотели обязать всех участников альянса помогать Киеву. Когда не получилось, решили подписать хоть что-то совместное.

Зеленский старается тянуть одеяло на себя: милитари-лук на фоне смарт-кэжуал уже никого не удивляет. В ход пошел гипнотический взгляд. В упор смотрел на корейского президента. Тот не реагировал. Тогда переключился на новозеландского премьера.

Об Украине на Западе либо хорошо, либо ничего. Но публично списывать Киев со счетов натовцы пока не готовы. В итоговой декларации об Украине много слов. Но формулировки максимально пространные.

«Мы будем продолжать поддерживать Украину на необратимом пути к полной евро-атлантической интеграции. Союзники намерены обеспечить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года», — говорится в коммюнике.

Обещать финансирование — не значит его предоставить. Уделив Киеву место в декларации, Альянс сосредоточился на главном — мировом доминировании.

«Мы живем сейчас в более опасном мире, я еще больше убежден в том, что этот альянс останется. Это немного похоже на супружеский союз — вы должны быть верны ему каждый день», — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Врагов Альянс обозначает открыто: Россия, КНДР, Иран, Китай. Пекин обвинили в военной поддержке Москвы и попытках «подвинуть» американоцентричный мир.

«Стратегическое партнерство между Россией и Китаем и их попытки переформировать основанный на правилах международный порядок вызывают глубокую озабоченность», — говорится в коммюнике.

Учитывая, что Вашингтон продвигает у берегов Китая восточный аналог НАТО — блок AUKUS (США, Австралия, Британия) для противодействия Пекину, то еще вопрос, кто глубже должен быть озабочен.

«Китай призывает НАТО отказаться от устаревших штампов холодной войны, блоковой конфронтации и игры с нулевой суммой, исправить свое неверное представление о Китае, прекратить вмешиваться во внутреннюю политику Китая и очернять его образ, а также не создавать хаос в Азиатско-Тихоокеанском регионе после беспорядков в Европе», — подчеркнул официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

НАТО задекларировал особый интерес к Балканам и, что еще неожиданнее, — к черноморскому побережью. Хотя, казалось бы, Турция, Болгария, Румыния и так в Альянсе. Или таким образом натовцы намекают на Грузию и Молдавию? Чтобы поджигать границы России.

«Как в случае с Украиной в Европе, возможно, они попытаются проникнуть туда и использовать Грузию и Молдову в качестве другого фронта в этой области», — считает подполковник американских вооруженных сил в отставке Эрл Расмуссен.

А тут еще Вашингтон объявил: впервые со времен холодной войны в Германии разместят дальнобойные ракеты Tomahawk и SM-6. Дальность полета — до 2,5 тысячи километров. На мушке фактически вся европейская часть России.

«Мы видим, что фактически военная инфраструктура НАТО постоянно поступательно движется в сторону наших границ. Если мы к этому добавим решение НАТО, что Украина обязательно станет членом этого альянса, то очевидно, что Альянс преследует одну из главных своих целей — это подавление России. Нанесение России стратегического поражения», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Понятно, что Москва давно начала готовиться к такому развитию ситуации.

«Нацелено против нас, разумеется. Надо отдавать в этом себе отчет. Но повода для нервозности, для каких-то тревог нет, потому что мы давно начали готовиться к такому развитию. Ответ у нас найдется», — заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Но агрессивная брутальность НАТО только создает видимость единства. Внутри Альянса раскол. Премьер Венгрии, а сейчас Будапешт председательствует в Евросоюзе, побывал в Москве, Киеве, Пекине. Собирается переговорить с Трампом. А с Байденом встречу не запросил. Заговорили даже о том, что Венгрию надо лишить председательства в ЕС.

«Мы недовольны тем, что Венгрия в течение года блокирует выплату двух миллиардов злотых за военное оборудование, которое мы поставили Украине, и эти два миллиарда пошли бы непосредственно в Фонд модернизации вооруженных сил», — отметил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Впрочем, недружелюбие и агрессия — это как раз черты натовской риторики. Которая к третьему дню саммита в Вашингтоне достигла апогея.