«Мы очень рады»: Путин назвал успешными отношения России и Ирана

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Президент провел беседу со спикером парламента исламской республики.

Владимир Путин пообщался со спикером парламента Ирана. Президет назвал отношения Москвы и Тегерана успешными, и выразил уверенность, что они будут активно развиваться и при новом руководстве республики.

«Уверен, что ваша работа в рамках сегодняшнего мероприятия межпарламентского измерения БРИКС будет очень полезной и она явялется своевременной что самое важное. Иран начинает полноценную работу в рамках этого объединения и мы этому очень рады. Мы вместе с вами совместно организовывали вступление Ирана.

Отношения между нашими странами развивается весьма успешно. Я хочу выразить надежду и не сомневаюсь в том, что развитие отношений между Ираном и Российской Федерацией будут развиваться так же поступательно, как это было при господине Раиси, гибели которого мы все сожалеем и скорбим», — сообщил российский лидер.

«Мы видим как результат правонарушительных действий США и их союзников, как оказывает негативное влияние на наши регионы.

Но мы сообща в совместном сотрудничестве — Ирана и России — смогли ответить этим угрозам и вызовам. Не только по вопросам безопасности, мы оказали друг другу сильное сотрудничество, ну и еще думаем по другим важным вопросам регионального значения в том числе экономические проекты.

Нам нужно дальше развивать сотрудничество», — заявил в ответ председатель Собрания исламского совета Исламской Республики Иран Мохаммад-Багер Галибаф.

И, как сообщил Владимир Путин, российскую делегацию на инаугурации избранного президента Ирана возглавит председатель Госдумы Вячеслав Володин. А общение участников форума завтра — их ждет не менее насыщенная программа. Среди тем, которые будут подниматься— борьба с глобальными кризисами, а также сотрудничеств в культурной и гуманитарной сферах. Все идеи и предложения участников озвучат во время саммита БРИКС, который пройдет в октябре в Казани.