Время для начала чего-то нового: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 июля

Фото, видео: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 15 по 21 июля 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Нас ждет умеренная неделя с яркой пятницей и субботой — именно на них планируйте встречи, важные дела и запуски. Перенесите поход к врачу со среды — звезда болезней может внести свои коррективы в медицинские процедуры.

Больше гороскопов смотрите здесь

Понедельник, 15 июля 2024 года

5-tv.ru

День Стального дракона

Относится к умеренным дням из-за комбинации негативных звезд. Сможет поддержать подписание незначительных контрактов, начало обучения, романтические встречи. Но для жизненно важных решений и действий не годится.

Негативная структура «Наказание чиновника» говорит о препятствии во всех делах. Могут быть предательства и споры, проигрыш в спорах и доказательства вины.

Совет: путь открыт. Будьте деятельны и уверены в себе. Выходите за свои пределы и проникайте в суть вещей. Поощряйте ближних.

Вторник, 16 июля 2024 года

5-tv.ru

День Золотой змеи

Умеренный день, хорош для встреч, начала проектов и отдыха.

День сулит сначала потерю, а затем приобретение, крайне важно принимать верные решения, проявлять лидерство, твердость — в этом случае может быть большой успех. Однако в переговорах могут быть разногласия и трудности.

Совет: вы можете добиться великого изобилия. Проявляйте великодушие, когда добьетесь цели. Будьте решительны, и люди соберутся вокруг вас. Не допускайте ненависти и негатива.

Среда, 17 июля 2024 года

5-tv.ru

День Водной лошади

Офицер дня закрытие указывает на возможность успешного завершения каких-то дел. Для начала крупных проектов он не подойдет. Его можно отнести к умеренно позитивным.

Несмотря на позитивную структуру, птица стремится в гнездо, которая сулит успех без усилий, для официальных бумаг, учебы и здоровья день не очень подходит. К тому же, он встречает сразу две звезды болезней и поэтому решение медицинских вопросов лучше перенести на другой день.

Совет: уравновешивайте одни события другими, гармонизируйте обстановку. Будьте скромны и скрывайте свои добродетели. Приспосабливайте

Четверг, 18 июля 2024 года

5-tv.ru

День Водной козы

Умеренно позитивный день, подойдет для переговоров и обращения за медицинской помощью, хорош для планирования. Сопровождается, в целом, позитивной звездой, но важных мероприятий поддержать не сможет.

День вверх дном — много сплетен, ссор и скандалов заложено в структуру этого дня. Известия и новости задерживаются, собеседники друг друга не слышат и не понимают.

Совет: ищите в себе помощника, внутренний источник энергии и вдохновения. Это откроет путь. Помощи других людей нет, не доверяйте красивым словам.

Пятница, 19 июля 2024 года

5-tv.ru

День Деревянной обезьяны

Хороший день для земляных работ, путешествий и начала бизнеса. В такой день можно начинать ремонтные работы, проводить важные дела.

Расклад войны указывает на трудности по всем фронтам, застой и проблемы и ошибки в управлении. Несмотря на общие негативные вводные, все будет завершаться хорошо, хоть и потреплет нервы в процессе.

Совет: вы находитесь на грани важных перемен, готовы предпринять решающее усилие. Возьмите паузу, накопите энергию, чтобы в нужное время сделать шаг. Это приведет к успеху.

Суббота, 20 июля 2024 года



5-tv.ru

День Деревянного петуха

Звезда небесного счастья и небесной удачи прилетает в этот день и делают его отличным для начала стройки дома, установки окон, ремонтных работ, начала новых дел и большинства активностей.

Структура энергий дня дает помощь в запросах карьерного плана, однако в личной жизни могут быть неудачи и споры. Энергии довольно агрессивны.

Совет: постепенные, незначительные действия приведут к успеху, поэтому не настаивайте на своих идеях и не пытайтесь делать все по-своему. Уйдите в тень.

Воскресенье, 21 июля 2024 года

5-tv.ru

День Огненного пса

День разрушителя, подходит для завершения процессов и очищения. Начало активных действий лучше перенести на другой день.

Структура «Птица падает в гнездо» и «Марс входит в область Венеры» — если вести себя пассивно, есть риск потерять в деньгах. Дела даются легко, во многих делах счастье.

Совет: оставайтесь там, где вы есть, и размышляйте над сутью явлений. Определите границы своих возможностей. Не запутывайтесь в мелочах.