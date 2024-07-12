Путин выступил на Парламентском форуме БРИКС. Главные заявления

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru

Петербург на два дня стал центром глобальной политики, где собрались сотни парламентариев из стран объединения.

Петербург на ближайшие два дня стал центром глобальной политики, здесь собрались сотни парламентариев из стран БРИКС. Среди них — участники из Китая, Индии и не только. Большинство делегаций представлены на самом высоком уровне.

Выступая на форуме, Владимир Путин назвал БРИКС одним из ключевых элементов многополярного мира. О чем еще говорили и какая там атмосфера, рассказал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Глава делегации из ОАЭ Аль Нуэйми спешит в буфет восстановить голос перед выступлением на Парламентском форуме БРИКС. В это время делегация из Индии внимательно изучает интерьеры Таврического дворца — символа российского парламентаризма.

«Индия считает форум очень важной площадкой для решения глобальных вызовов и проблем», — отметил спикер Народной палаты парламента Индии Ом Бирла.

Основная тема нынешнего форума как раз емко отражает современные вызовы. Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

На парламентский форум в Петербург приехали 400 делегатов из 16 стран — не только участники БРИКС, но и межпарламентского союза — Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана.

Членам делегации даже пришлось столкнуться с давлением коллективного Запада перед поездкой.

«Это отражается даже в атмосфере, когда мы рады друг друга видеть, когда мы твердо заявляем, что мы против любого вмешательства в суверенные дела государств. Смотрите, какие звездные люди — спикер парламента Эфиопии, председатель парламента Китая, спикер верхней палаты ЮАР», — подчеркнула председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Парламентский форум БРИКС -юбилейный, десятый по счету. Первое такое мероприятие прошло в Москве в 2015 году. Открывает парламентскую ассамблею Владимир Путин.

«Усилия участников БРИКС и других развивающихся стран наталкиваются на ожесточенное сопротивление правящих элит государств так называемого „золотого миллиарда“. Действуя вопреки исторической логике и нередко даже во вред долгосрочным интересам собственных народов, они сегодня стремятся зафиксировать некий порядок на своих так называемых правилах, которые никто не видел, никто не обсуждал и никто никогда не принимал», — подчеркнул Путин.

Одна из главных задач БРИКС — как раз создание многополярного мира. Входящие в межгосударственную площадку страны — активные участники ООН, а также региональных объединений, таких как СНГ, ОДКБ, АТЭС. С этого года БРИКС расширил географию — присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия.

«Роль парламентских форумов, конференций и их утверждение в мировой политике поистине огромно, говорю это безо всякого преувеличения. Да, БРИКС пока не имеет собственной институционально оформленной парламентской структуры, но полагаю, что в будущем эта идея обязательно реализуется», — заявил президент России.

Сегодня на долю БРИКС приходится более трети мирового ВВП и почти половина населения планеты. Расчеты в национальных валютах увеличились до 85%. Запущена работа Нового банка развития со штаб-квартирой в Шанхае. По линии финансовой организации в прошлом году было одобрено 90 проектов на общую сумму более 32 миллиардов долларов. В июне Владимир Путин в Петербурге встречался с главой банка Дилмой Роусефф, где высоко оценил ее работу. Сегодня главные вопросы президент обсудил на встрече со спикером китайского парламента.

«Что касается парламентского измерения нашего сотрудничества, оно, на мой взгляд, является чрезвычайно важным, потому что оно держит в поле своего зрения наиболее важные аспекты нашего взаимодействия и создает благоприятную атмосферу для достижения поставленных целей и решения задач, которые мы формулируем в качестве приоритетных. Это и экономика, гуманитарные связи», — отметил Путин.

«Прежде всего, позвольте передать теплый привет и наилучшие пожелания от председателя Си Цзиньпина. С начала нового президентского срока под вашим руководством народ и правительство России защищают государственную стабильность и безопасность, обеспечивают социально-экономическое развитие. Ваша страна уверенно идет по пути собственного развития. Мы искренне рады этим достижениям», — отметил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Еще одна встреча состоялась с председателем национального собрания Танзании.

«Уверен, что вам будет интересно, а мы со своей стороны рассчитываем на вашу поддержку. Работа в данном случае парламентского измерения БРИКС, которая, безусловно, является важным и создает основу не только для совместной работы по укреплению нормативной базы между государствами-участниками, но и создает благоприятную гуманитарную атмосферу для достижения целей общего развития», — отметил Путин.

«На данный момент существуют конфликты в различных регионах мира, в том числе на нашем континенте. В Африке, как вам известно, тоже есть определенные вызовы. И мы усердно работаем, пытаемся создать площадку, где парламентарии смогут обсуждать вопросы преодоления этих сложностей», — подчеркнула председатель национального собрания Танзании Тулия Эксон.

На парламентском форуме уже подписан протокол к меморандуму о взаимопонимании, а завтра будет принята совместная декларация — не рамочный документ. В нем подтверждение стремления стран о построении многополярного и справедливого мира.