Юлию Навальную* внесли в перечень террористов и экстремистов

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Прежде суд в Москве ее заочно арестовал.

Росфинмониторинг внес Юлию Навальную* — вдову блогера Алексея Навального* — в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация представлена в списке ведомства.

«Навальная Юлия Борисовна, 24.07.1976 г. р., г. Москва», — говорится в перечне.

Ранее 5-tv.ru писал, что Басманный суд в Москве заочно арестовал Юлию Навальную. Срок начнет исчисляться с момента экстрадиции в РФ или с задержания на территории страны.

По данным ГСУ Следственного комитета России, Навальная — фигурант уголовного дела об «участии в экстремистском сообществе». Прежде один из представителей либерального сообщества был также уличен в поддержке экстремистских действий. Речь идет о соратнике Алексея Навального — Леониде Волкове**. Он призывал к совершению диверсий и актов саботажа в Российской Федерации.

* — признан в РФ экстремистом и террористом.

** — признан иноагентом, экстремистом и террористом в РФ.