Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Успеет ли актриса обезопасить свои данные?

Актриса Надежда Сысоева призналась, что попалась на удочку телефонных мошенников. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Звезда вышла на связь с подписчиками по дороге в МФЦ и сообщила, что злоумышленники украли все ее личные данные. Чтобы обезопасить себя от возможных долгов и микрозаймов, Сысоева сразу же отправилась сменить все пароли.

«Сейчас бегу в МФЦ менять все свои пароли, потому что шок! Пришла мне СМСка. Они вошли в мою базу данных, поэтому я тороплюсь, чтобы не начались какие-то микрозаймы в интернете. Держим пальчики, чтобы все получилось», — рассказала актриса.

Надежда объяснила, что мошенники назвали себя представителями компании по предоставлению мобильной связи и заявили о необходимости продлить контракт. Знаменитость сначала не заподозрила неладного, однако из-за ошибки афериста вовремя осознала, что происходит на самом деле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Надежда Сысоева рассталась с молодым блогером Сашей Стоуном.