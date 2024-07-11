«Посмел оскорбить»: певец Шарлот записал видео с извинениями перед верующими

Фото, видео: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга / ТАСС; 5-tv.ru

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Артист снял обращение на камеру прямо из СИЗО — он обвиняется сразу по нескольким уголовным статьям.

Певец Эдуард Шарлот записал видео, где попросил прощения у патриарха Московского и всея Руси Кирилла и всех верующих, которых оскорбил. Обращение опубликовал в личном Telegram-канале адвокат обвиняемого Алексей Лапузин.

В отношении Шарлота возбуждены сразу три уголовных дела по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

«Приношу искренние извинения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и всем православным верующим за то, что посмел оскорбить их религию», — заявил артист на видео, записанное в СИЗО.

Шарлот подчеркнул, что такое больше никогда не повторится. Музыкант также осознал, насколько «ошибочно высказался на эту тему». Адвокат пояснил, что записать видеообращение от 26-летнего Шарлота никто не требовал, это было его личное решение. Причем Лапузин написал, что не одобряет запись подобного обращения на камеру, называя это разновидностью психологического насилия.

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Адвокат также указал, что Шарлот во время заключения в СИЗО написал там стихотворения — в том числе и с религиозной тематикой. После освобождения певец планирует участвовать в проводимых Русской православной церковью культурных мероприятиях.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд оставил без изменения решение о продлении ареста музыканта Эдуарда Шарлота.