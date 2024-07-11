Клевета и мошенничество: генерал Попов требует возбудить дело против адвоката

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По данному факту уже назначена проверка.

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге, потребовал от Следственного комитета России возбудить уголовное дело в отношении адвоката Дмитрия Аграновского. Об этом сообщил защитник арестованного Сергей Буйновский в беседе с ТАСС.

«Иван Попов подал заявление с просьбой возбудить СК уголовное дело в отношении Аграновского, который не является его адвокатом, не может комментировать его уголовное дело, но продолжает это делать, что является клеветой и мошенничеством», — сказал он.

Буйновский добавил, что Аграновский наносит вред и ущерб правам и интересам Попова. По его словам, по данному факту назначена проверка.

Как напомнил Буйновский, у Попова и его защитников была взята подписка о неразглашении тайны следствия. Однако Аграновский, выступая в СМИ в роли эксперта и не зная обстоятельств дела генерала, «выдает свою некомпетентность за действительность».

Так, например, адвокат прежде заявил, что Попову могут смягчить наказание. Возможно это якобы в том случае, если будет выявлен источник утечки распространенных Украиной секретных военных документов, касающихся дела генерала, защита которого усмотрела в этом признаки государственной измены или шпионажа. Однако же такими предположениями Аграновский вводит людей в заблуждение.

«Мой подзащитный вину не признает, он может говорить только об оправдательном приговоре», — подчеркнул Буйновский.

Попова арестовали 17 мая на два месяца. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (часть четвертая статьи 159 УК РФ). По данным следствия, Попов причастен к хищению более 1,7 тысячи изделий металлопроката, которые были закуплены в прошлом году военно-гражданской администрацией Запорожской области для предоставления гуманитарной помощи.

Ранее 5-tv.ru писал, что защита генерала Попова потребовала завести дело о госизмене из-за утечки данных. Заявление подано на имя председателя СК России Александра Бастрыкина. Связана просьба с тем, что на Украине объявили Попова в международный розыск.