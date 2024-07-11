Ядовитая дружба: три способа распознать токсичного человека

Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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От общения приятно получать позитивные эмоции. Но, к сожалению, так бывает не всегда.

Токсичные люди очень часто встречаются в повседневной жизни. Иногда «распознать» такого знакомого бывает достаточно непросто, а он, в свою очередь, начинает распространять негатив на свою «жертву». О том, как понять, что рядом с вами находится токсичный человек, 5-tv.ru рассказала психолог Вероника Ким.

Специалист отметила, что общение с подобным собеседником бывает похоже на отравление «ментальным ядом». Такие люди могут встречаться даже среди близкого окружения. И, разумеется, в социуме — только вот повлиять на «токсичных» знакомых порой никак нельзя.

Так, очень важно знать о трех признаках «ядовитости». Благодаря этим небольшим «звоночкам» от неприятных личностей получится отдалиться.

Во-первых, токсичные люди постоянно чем-то недовольны, заметила эксперт. Их не устраивает окружающий мир вокруг, разворачивающиеся события. Даже если все хорошо, они обязательно найдут лишний повод для негодования — негатив буквально выражается на их лице.

Во-вторых, ядовитые собеседники получают невероятное удовольствие от сплетен и разговоров, обожая погружаться в слухи и разборки.

«Тут важно знать, что если они обсуждают с вами кого-то, значит, они могут обсуждать и вас», — подчеркнула и предупредила психолог.

Кроме того, «отравляющие» жизнь знакомые имеют странную привычку контролировать все вокруг, в том числе и окружающих, что чревато определенными последствиями.

Как объяснила Вероника Ким, очень важно понимать: порой каждый человек может вести себя немного токсично. Однако необходимо следить за своим поведением, чтобы не опускаться в негатив и не терять контроль.

«Зная выше перечисленные признаки, вы можете поработать над собой, чтобы ваше общение было всегда приятным», — заключила психолог.

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