Грибной боец с ожирением: чем для здоровья полезны лисички

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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И почему их все чаще используют в составе биодобавок?

Добавление лисичек в свой рацион поможет снизить уровень холестерина и поспособствует сохранению красоты кожи. О полезных свойствах грибов рассказали в URA.RU.

Все дело в пищевых волокнах — бета-гликанах — содержащихся в этих грибах. Кроме того, подмогой в лечении повышенного холестерина и ожирения выступает такое вещество как хитозан.

Также в лисичках есть много витаминов: A, E, C, B1 и B2. Эти богатые антиоксидантами грибы помогут не допустить возрастные изменения зрения, а также окажут положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Мужчинам они помогут снизить вес, а также выступят дополнительной опорой во время занятий спортом. Для женщин подойдут, так как их употребление поможет сохранить красоту кожи, уменьшая количество морщин. Именно поэтому лисички все чаще добавляют в биодобавки.

Стоит отметить, что детям младше 14 лет употребление этих грибов противопоказано по рекомендации Роспотребнадзора. Хотя некоторые специалисты отмечают, что порезанными вареными лисичками все же можно кормить малышей в составе сбалансированного меню.

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