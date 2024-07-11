VK Fest объявил звездных гостей синей дорожки

Фото: vk.com

На синюю дорожку VK Fest выйдут Импровизаторы, Надежда Кадышева, ведущие «Натальной карты» Александр Овечкин, Сергей Бурунов, Анастасия Волочкова и еще десятки знаменитостей.

Ведущими шоу станут Дмитрий Позов, Антон Шастун, Арсений Попов, Сергей Матвиенко, Алла Михеева, Ида Галич, Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлев.

По синей дорожке пройдут и исполнят свои номера Надежда Кадышева, Нюша, Татьяна Куртукова, Джиган, IOWA, Uma2rman, Женя Трофимов и «Комната культуры», «Моральный Кодекс», BLIZKEY и MIRAVI. Кроме артистов и инфлюенсеров в шоу примут участие актеры, спортсмены и другие знаменитости.

В этом году фестиваль уделяет особое внимание спорту и здоровому образу жизни. Эта тематика отражена в концепции синей дорожки: на подиуме, который стал масштабнее, разместился траволатор — привычные выходы к посетителям фестиваля превратятся в runway-шоу. Технологичные спецэффекты подчеркнут идею представления, музыкальные номера свяжут все составляющие.

«Синюю дорожку VK Fest по праву можно назвать уникальным и одним из самых ожидаемых событий светской жизни Москвы. Это не просто взаимодействие артистов и прессы в привычном формате светских дорожек, а настоящее технологичное шоу внутри фестиваля с уникальными номерами и артистами — некоторых из них не увидеть ни на одной из сцен фестиваля.

Каждый год мы очень тщательно подходим к концепции нашего шоу. В этот раз отдаем дань уважения спортивной, суетной и любимой Москве. Шоу, как и сам город, — про ритм, движение и красоту. До встречи в прямом эфире!» — поделилась руководитель VK Fest Зоя Новикова.

Приглашенные звезды пройдут по синей дорожке в парке «Лужники» 13 и 14 июля. Среди них Дима Билан, МОТ, Доминик Джокер, Три дня дождя, Сергей Бурунов, LYRIQ, Александр Овечкин, тринадцать карат, Хабиб, Шура, Артемий Лебедев, LOVV66, Адель Вейгель, JANE AIR, Влад А4, Сати Казанова, Азамат Мусагалиев, Yan Dilan, Милана Хаметова, Яна Чурикова, Катя Адушкина, Никита и Дарья Нагорные, Анастасия Волочкова, КЛИККЛАК, Егор Шип, Kamazz, Александр Цыпкин, Елена Крыгина, Слава Бустер и Дилара, Алена Жигалова («Алена, блин!»), Анна Цуканова-Котт, Аслан Шукаша, 10AGE и Анет Сай, Федор Чалов, Вера Вольт.

Онлайн-трансляцию дорожки можно будет посмотреть в официальном сообществе VK Fest в 18:30 в каждый из фестивальных дней.

В лайнап московского VK Fest вошли 150 артистов и инфлюенсеров, среди которых Баста, Дима Билан, МОТ, HammAli & Navai, Mary Gu, Тимати, Мари Краймбрери, Dabro, XOLIDAYBOY, Ева Польна, «Моя Мишель» и INSTASAMKA, артисты нового шоу VK Мегамикс и секретный хедлайнер.

В течение обоих дней VK Fest пользователи ВКонтакте смогут следить за онлайн-трансляцией из «Лужников»: они увидят выступления на столичных Синей и Белой сценах, а также сюжеты с лучшими моментами фестивалей Уфы, Красноярска, Сириуса и Санкт-Петербурга. Билеты на VK Fest доступны на официальном сайте: vkfest.ru.