Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Бойцы продолжают продвижение в зоне спецоперации.

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Восход в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в сводке о ситуации в зоне спецоперации на Украине за сутки.

«Подразделения группировки войск „Центр“ улучшили тактическое положение и активными действиями освободили населенный пункт Восход Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

Бойцы нашей армии также нанесли поражение нескольким бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отразили пять контратак. В результате противник потерял до 335 боевиков, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley производства США, два автомобиля, гаубицу «Мста-Б», орудие М119 производства США, четыре пушки МТ-12 «Рапира», радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бойцы «Южной» группировки ВС РФ ликвидировали до 600 украинских боевиков в ДНР.