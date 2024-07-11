Афера на миллионы: подробности дела о махинациях с землей в Подмосковье

По факту мошенничества с земельными участками в Подмосковье возбуждено дело

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru

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Расследование находится на контроле у главы Следственного комитета РФ.

Уголовное дело возбудили по факту мошенничества с земельными участками в Подмосковье. Ранее в эфире «Известий» вышел сюжет с расследованием, в ходе которого выяснились все подробности этой схемы.

В Старой Купавне бизнесмены арендуют землю, строят на ней картонные домики, оформляют в собственность и продают в несколько раз дороже. Речь идет о сотнях миллионов рублей чистой прибыли.

Тем временем, местные жители обеспокоены вырубкой леса, на месте которого появляются участки. И, по их рассказам, администрация и прокуратура эти факты игнорирует. Глава Следственного комитета РФ поручил представить доклад по этому делу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Тамбовской области разгорается скандал из-за слива канализации в реку. Там сразу на 12 пляжах запретили купаться. Вода пенится и пахнет гнилью.