День святых Павла и Петра: история праздника

Апостолы Петр и Павел приняли мученическую смерть за проповеди во имя Христа

Фото: Олег Варов / patriarchia.ru

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По новому стилю, важная религиозная дата приходится на 12 июля.

Основоположников христианской церкви апостолов Петра и Павла жестоко казнили за их праведные дела. Они приняли мученическую смерть 29 июня, что по новому стилю приходится на 12 июля. URA.RU решили рассказать об истории становления праздника — Петрова дня.

Смерть Петра за проповеди

Симон был простым рыбаком, жившим в Палестине. Несмотря на неграмотность, он строго соблюдал проповеди. Его брат Андрей Первозванный привел мужчину на встречу с Иисусом Христом, с того момента Симон получил новое имя — Петр.

В роли ученика он видел чудеса, которые были описаны в Евангелии, а смерть его наставника не сбила его с пути. Петр посвятил всю свою жизнь проповедям, благодаря которым он обратил в христианство двух жен императора Рима — Нерона.

Гнев правителя был настолько велик, что в итоге святого приговорили к смерти. Согласно легенде, Петр не считал себя достойным получить такую же смерть, как Христос — он попросил распять себя вниз головой.

Смерть Павла за призыв к целомудрию

Павлу посчастливилось родиться в семье почетных граждан Рима, а первое время будущий апостол активно выступал против нового учения Христа. Все изменилось во время его похода в Дамаск — он был ослеплен светом и услышал голос Господа.

В результате это стало причиной его крещения. Стоит упомянуть, что Павел в итоге активнее многих проповедовал веру в Христа.

Смерть настигла Павла в Риме, где тот активно призывал людей к целомудренной жизни. Он избежал бесчестной смерти через распятие. Его лишили жизни путем обезглавливания.

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