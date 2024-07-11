Спас лай собаки: в Германии мужчина кастрировал своего отца

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Kahnert

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Полиция несколько месяцев искала возможного подозреваемого. Почему?

В городе Херн, расположенном в Германии, полицейские задержали 32-летнего мужчину — его обвиняют в кастрации собственного отца. Об этом пишет издание Bild.

По предварительным данным, сын 66-летнего мужчины спустя долгое время своего отсутствия появился в доме пожилого родителя и провел над мужчиной жестокую манипуляцию. Единственным свидетелем оказался питомец хозяина дома — собака породы такса. Долгий лай обеспокоенной Калли привлек внимание соседей, в итоге они вызвали полицию.

Пострадавшего обнаружили в луже крови, он долгое время не мог объяснить произошедшее. Пожилому мужчине провели урологическую операцию, но самого виновника полиция искала несколько месяцев — орудие преступления не удалось найти. При том, что во время поисков правоохранительные органы даже откачали воду из пруда.

В обнаружении помог тест ДНК, который помог органам порядка задержать подозреваемого, так как он подтвердил наличие следов подозреваемого на месте преступления. Отмечается, что последнего заключили под стражу, но сам 32-летний мужчина хранит молчание, никак не объясняя свой мотив.

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