Начало конца? Унижения не помогли Зеленскому получить желаемую поддержку на саммите НАТО

Фото, видео: www.globallookpress.com / © IMAGO/Janine Schmitz; Личный архив Ивана Мезюхо; 5-tv.ru

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Почему путь в Североатлантический альянс Украине закрыт?

На недавно завершившемся саммите НАТО Украине вполне четко дали понять, что в Североатлантический альянс принимать ее никто не собирается. Президент* Зеленский разочарован, но еще грезится надеждами, что обещанная поддержка в военном конфликте от Запада поступит Незалежной. Однако многие считают, что саммит НАТО — это начало конца для Киева и заискивающий пред Западом Зеленский останется у разбитого корыта.

Политологи уверены, что в НАТО Украине путь закрыт и большой поддержки от альянса Зеленскому тоже ждать не стоит. При этом гипотетический приход Трампа к власти, отношение США к Незалежной сильно не поменяет.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с 5-tv.ru объяснил, что сегодня Зеленский не может рассчитывать на большую поддержку от Запада, все средства уже давно распределены.

«Я думаю, на сегодняшний день Запад дал Украине все, что он мог дать, исходя из текущей геополитической ситуации. На большее киевский режим претендовать не может. Стратегия США и в целом Запада по Украине поменяется после президентских выборов в США. Причем неважно кто на них победит», — считает эксперт.

Политолог уверен, что в любом случае стратегия по Украине у Запада будет изменена в силу объективных процессов, происходящих на поле боя. Ведь Украина терпит поражение и большие человеческие потери, несмотря на дикую мобилизацию.

Приход к власти Трампа кардинально не поменяет отношение США к Украине. Ведь во время его прошлого правления Незалежную буквально вооружили. Но может быть такое, что его вступление на пост лидера побудит Вашингтон к переговорному процессу с Россией по обустройству новой архитектуры безопасности в Европе, а она немыслима без разрешения конфликта на Украине, считает эксперт.

Дональд Трамп, по мнению политика, жестче относится к Зеленскому, но из выгоды он может его использовать для того, чтобы досадить России. Так или иначе новая стратегия США будет предполагать элемент переговоров с РФ и ориентироваться на мирные инициативы Владимира Путина, которые со временем могут ужесточиться. Мезюхо подчеркивает, что Украина — проигрывающая сторона и не ей диктовать условия.

«Нынешний саммит НАТО просто займется распределением уже заранее выделенных средств Украине. И, естественно, будет продолжаться накачка украинского государственного образования оружием, но все эти планы согласованы уже давно. Причем до конца 2024 года», — отметил политолог, говоря о том, что ничего нового не будет и все давно решено.

Мечта Зеленского сбудется?

Декан ФСНиМК Финансового Университета при Правительстве РФ Александр Шатилов в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru заявил, что в НАТО и Евросоюз Украину никто не пригласит, однако поддерживать Незалежную в военном конфликте Запад будет стараться, так как это в его интересах.

www.globallookpress.com / Thomas Trutschel; Личный архив Александра Шатилова; 5-tv.ru

Эксперт подчеркивает, что на Украину выделяется колоссальное количество средств, но страна продолжает деградировать. Российские войска продвигаются, и ситуация в Киеве ухудшается.

Угрозы на Россию не действуют, считает специалист. Руководство РФ четко придерживается своей формулы мира и продолжает давить на Киев, который совсем скоро начнет рушиться. Ведь самооборона Украины буквально трещит по швам. Эта ситуация заставит руководство Североатлантического альянса рассматривать варианты поддержки Незалежной.

«Если говорить честно, с точки зрения глобальных лиц, поражение Украины фактически будет равно поражению Запада. А это колоссальный не только репутационный урон, а еще и политический, и социально-экономический», — отмечает Шатилов.

То есть задумаются о том, что есть возможность не подчиниться США, провести спецоперацию и добиться успеха, не обращая внимания на мнение Вашингтона, Лондона, Брюсселя и других западных центров. Может начаться демонтаж масштабной западной глобализации.

«Не взирая ни на какие потери, все равно Запад будет стоять на своем. По крайней мере, пока у власти США находятся демократы. Но даже в случае прихода Дональда Трампа ситуация, мне кажется, конечно, ухудшится для Украины, но не приобретет какой-то катастрофический характер», — подчеркивает профессор.

Система Соединенных Штатов не предполагает того, что президент является обладателем контрольного пакета властных акций.

Тем более, когда Трамп был президентом до правления Байдена, дружбу к России не проявлял. Дональд Трамп всегда очень жестко отстаивал национальный интерес США и согласовывал свои решения с глубинными элитами, считает эксперт.

«Конечно, никто Украину в НАТО не пригласит или тем более в Евросоюз. Но то что будут сейчас изыскивать средства, в том числе, за счет освоения замороженных российских денег и за счет мобилизации военно-технического потенциала у стран НАТО — это, мне кажется, очевидно», — добавил политик.

Не исключено, считает Александр Шатилов, что будут рассматриваться варианты косвенного захода войск НАТО под нейтральным или чужим флагом на территорию Украины, используя тех же самых поляков. При этом у Украины уже иссякает вооружение и его пока не особо охотно поставляют.

Униженный и обиженный

На саммите НАТО было решено, что в следующем году киевский режим получит 40 миллиардов долларов для противостояния с Россией. Десятки комплексов ПВО на миллиард долларов поставят уже сейчас, плюс четыре ЗРК Patriot, компоненты к нему и системы SAMP-T.

«Я также рад объявить, что, пока мы говорим, идет передача самолетов F-16, которые поступают из Дании и из Нидерландов. И эти самолеты будут летать в небе Украины этим летом», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

А спикер Госдепа США Дэн Сайзек и вовсе намекнул, что денег для Киева не хватает и построить планы на 2025 год не удалось.

Зеленский не сильно доволен исходом, ведь ему обещали намного больше, и он честно признался, что «новые системы Patriot помогут, но их недостаточно». Например, раньше Киев просил семь батарей. А насчет истребителей обманутый президент Украины прямо выпалил все цифры.

«Проблема с F-16 заключается в количестве и датах. Давайте будем честны, у нас было решение с F-16. Россия каждый день использует против Украины 300 самолетов, у нас же было решение о 10-20. Даже если будет 50 — это ничто. У них три сотни. Мы защищаемся, поэтому нам нужны 128 самолетов. Эти цифры есть у наших союзников», — сообщил обиженный Зеленский.

Он признался, что хочет ударить истребителями по базам в РФ. Зеленский выражает недовольство при этом осторожно, ведь прекрасно понимает, что не может кусать руку, которая его кормит, хоть и из своей выгоды. Он отлично подлизывался и буквально душил комплиментами США.

«Мир не может быть безопасным без Америки. Америка не может быть лидером и воплощать мировые мечты, не заботясь о мировых делах. Америка не должна пренебрегать своими сильными сторонами. Именно Америка сохраняет свободу для всего мира. Именно поэтому мир ценит Америку», — говорил приторный заученный текст лидер Украины.

Зеленский пытался всеми способами подмазаться к Соединенным Штатам, доходя прямо-таки до смешного, называя страну «лидером, воплощающим мечты мира», который «слишком велик для мелких дел». Пока к особым успехам его заискивания не привели. Ведь пока США только кормит Киев сказками о вступлении в блок и ставит невыполнимые условия.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем завершился саммит НАТО.