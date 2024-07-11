Фасоль закупалась за рубежом: последние данные о заражении россиян ботулизмом

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Количество заболевших превысило 400 человек. Двое пациентов скончались.

В России 417 человек заразились ботулизмом в июне. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

Попова добавила, что два пациента скончались. Такого уровня заболеваемости не было с середины 1990-х годов. Зараженные в июне фиксировались в 11 субъектах России. Причиной заболевания ботулизмом стала фасоль, которая закупалась за рубежом.

Причем салат с ней был доставлен по 2882 адресам. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что эта сухая фасоль покупалась за рубежом, отваривалась, упаковывалась, а потом ее вакуумировали.

«Нарушение всех возможных правил и технологий, которые прописаны, привело к изготовлению опасного продукта, который и вызвал в дальнейшем эту ситуацию», — сказала Попова.

Теперь в произошедшем разбирается Следственный комитет России. Правоохранители получили документы на данную продукцию, она внесена в реестр Росаккредитации.

Вспышка ботулизма в регионах России

Вспышка ботулизма произошла в середине июня в Москве после употребления готовой еды — салата из сервиса доставки «Кухня на районе». Похожие случаи отравления были зафиксированы в Подмосковье, Казани и Нижнем Новгороде, а также в Ярославской, Тамбовской и Костромской областях. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ботулизм лишает речи и зрения. Всего за один день ботулизм способен разрушить жизнь тому, кто попробовал инфицированную пищу.

Как отметили в управлении Роспотребнадзора по Петербургу, пострадавшим от ботулизма понадобится не менее полугода на полное восстановление. В России сегодня работают над новым лекарством — это антитела для лечения и профилактики заболевания. Однако зарегистрируют препарат, вероятно, только в 2025 году.