Вовремя пришли на помощь: на Курилах рабочие спасли дельфина

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Xinhua; 5-tv.ru

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Животное выбросило из воды во время шторма.

На побережье Курильских островов помощь потребовалась дельфину. Волны во время шторма выбросили животное из воды, и вернуться оно уже не смогло. Бессильно бьющегося на пляже дельфина заметили дорожные рабочие. Они оттащили млекопитающее на глубину, где тот благополучно уплыл в море.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что побережье Японского моря усыпали мертвые моллюски и крабы. Местные жители приходят на пляж с ведрами, наполняют их «деликатесами» и бегут домой готовить. По их же словам, на то, что животные мертвые, все равно — они же пройдут термообработку.

Халактырский пляж тогда превратился в кладбище гидробионтов. Серферы, которые купались в этой воде, получили ожоги роговицы глаз и пищевые отравления. За ситуацией наблюдал даже Следственный комитет.

Что это такое — так называемый красный прилив или разлив нефти?