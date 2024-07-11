Новый раунд: Орбан намерен встретиться с Трампом в рамках своей мирной миссии

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Ting Shen; 5-tv.ru

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Венгерский политик до этого провел переговоры с Путиным и Зеленским после чего написал письмо Евросоюзу, в котором изложил позиции России и Украины по конфликту.

Венгерский лидер может продолжить свою мирную миссию. О планах политика увидеться с бывшим лидером США узнало агентство Bloomberg.

По его данным, переговоры пройдут в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде уже сегодня. В отличие от лидеров Североатлантического альянса, демонстрирующих воинственность, Трамп, как и сам Орбан, неоднократно высказывался за мирное решение конфликта на Украине.

Он даже говорил, что у него есть готовые предложения, которые он смог бы реализовать, если его изберут президентом США.