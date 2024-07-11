Фото, видео: www.globallookpress.com / © Alexis Sciard; 5-tv.ru

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Вашингтон явно обеспокоен настроениями на территории Украины.

США подыскивают замену Владимиру Зеленскому*. Служба внешней разведки России обнародовала полное донесение одного из своих резидентов о намерении западных стран в отношении Украины.

Так, из рассекреченной шифрограммы стало известно, что Вашингтон обеспокоен настроениями на территории страны. Нарастает недовольство затягиванием конфликта с Россией, усиливается недоверие к государственным институтам. Есть вопросы и к легитимности украинского лидера — 20 мая истек пятилетний срок его президентских полномочий.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.