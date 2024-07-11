Неожиданно в 46 лет: умер американский актер из сериала «Альф» Бенджи Грегори
Умер американский актер из сериала «Альф» Бенджи Грегори
Фото: Из открытых источников
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Его обнаружили в салоне машины.
Американский актер Бенджи Грегори, известный по роли Брайана Таннера в сериале «Альф», ушел из жизни в возрасте 46 лет. Об этом пишет британская газета Daily Mail.
Артист был обнаружен в салоне собственной машины еще 13 июня. Как известно, он боролся с ментальными расстройствами — Грегори страдал от депрессии и биполярного расстройства. Также актера беспокоила бессонница, которая часто не позволяла ему уснуть.
«Грегори, сыгравший Брайана Таннера в культовом ситкоме 80-х, который выходил с 1986-го по 1990-й год был найден в своей машине вместе со своей служебной собакой Гансом на парковке в Пеории, штат Аризона», — говорится в материале.
Тело доставили на судебно-медицинскую экспертизу, однако информации о ее результатах пока нет.
Предполагается, что мужчина мог умереть от теплового удара — как говорят источники, Грегори в день смерти направлялся в банк и, вполне возможно, уснул в машине, которая стояла под палящим солнцем.
Бенджи Грегори снимался в таких сериалах, как «Назад в будущее», «Команда А», «Сумеречная зона», «Джек-попрыгунчик» и многих других.
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