Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве
Собянин: силы ПВО сбили БПЛА в Ступинском городском округе на подлете к Москве
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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На месте падения обломков работают экстренные службы.
Атака беспилотника ВСУ отражена силами ПВО в Ступинском городском округе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — проинформировал мэр Москвы.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
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