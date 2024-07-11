Инфаркт-сексист: почему у женщин тяжелее проходит сердечный приступ

Circulation: инфаркт отнимает у женщин больше лет жизни, чем у мужчин

Фото: www.globallookpress.com / Christin Klose

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Для изучения использовали данные 335 тысяч человек.

Инфаркт отнимает у женщин больше лет жизни, чем у мужчин. Об этом сообщил журнал Circulation с приложением результатов научных исследований.

Ученые из Каролинского института в Швеции проанализировали влияние недуга на сокращение жизни. Выяснилось, что разница между отнятыми инфарктом годами у женщин и мужчин — кардинально разнится.

У 50-летней женщины болезнь заберет 11 лет жизни, а мужчины на 30 лет старше — пять месяцев. Отличие невозможно не заметить. Но оно возникло лишь у тех пациентов, у которых появлялось осложнение в виде сбоя работы мышечной ткани — миокарда.

Для проведения исследования специалисты использовали данные 335 тысяч человек перенесших инфаркт в период с 1991 по 2022 годы. И 1,6 миллиона здоровых добровольцев. Объяснений такому явлению ученые не нашли. Они продолжат глубже изучать свои наблюдения.

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