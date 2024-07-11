Экзамен для учителей: Рособрнадзор проверит школьных педагогов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Новую методологию оценки запустят осенью.

Российским школам обещают масштабные проверки. Как пишут «Известия» со ссылкой на Рособрнадзор, впервые оценивать будут не только уровень подготовки детей, но и компетенцию педагогов.

Новую методологию запустят уже осенью, проверять будут сразу 69 показателей. Эксперты полагают, что такой подход будет более объективно отражать уровень школьной подготовки. Но сами учителя относятся к инициативе настороженно.

Один из профсоюзов уже готовит обращение в адрес министра просвещения. Многие уверены — такая проверка станет одним из рычагов давления на образовательное учреждение. Кроме того, это хороший способ избавиться от неугодных педагогов.

Ранее 5-tv.ru писал, как нейросети помогают подготовиться к школьным экзаменам.