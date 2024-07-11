Допросят личных помощников: в Конгрессе обсудят здоровье Байдена

Фото, видео: Reuters / Elizabeth Frantz; 5-tv.ru

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Комитет Палаты представителей говорится провести ряд совещаний.

Американские конгрессмены всерьез взялись за здоровье Джо Байдена. Состояние американского лидера станет темой для целой серии обсуждений в Палате представителей.

Для этого там соберется на особое совещание Комитет по надзору. Его председатель Джеймс Комер рассказал, что они уже вызвали для дачи показаний едва ли не половину помощников главы Белого дома.

Под присягой рассказать о том, насколько часто Байден теряет связность речи и вообще выключается из обсуждений, придется сразу трем главам отделов американской администрации.

А несколько дней назад аналогичное приглашение сенаторы отправили личному врачу Байдена: именно к нему у конгрессменов больше всего вопросов. Как они полагают, медик намеренно скрывает правду о Байдене, потому что участвует в семейном бизнесе его родственников. В том числе врача подозревают и в преступлениях — в частности, торговле влиянием.