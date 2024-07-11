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Государства-участники альянса приняли итоговую декларацию, в которой в очередной раз прописали условия вступления Киева в блок.

Чаще проводить военные учения, в том числе на границах с Россией — в Швеции и Финляндии — договорились лидеры стран НАТО на саммите в Вашингтоне.

Они опубликовали итоговую декларацию, и из нее следует, что альянс собирается расширить свою деятельность по всему восточному флангу. Так, будет усилено присутствие на Ближнем Востоке и в Африке, под предлогом «поддержки мира» в этих регионах.

Также альянс заявил о планах расширения в Черном море и на восточных Балканах. А еще о совместном освоении космического пространства.

Отдельный пункт — поддержка Украины. Уже в следующем году при НАТО заработает так называемый центр помощи Киеву. Заявлено, что он поможет преодолеть барьеры, которые сейчас мешают странам-участницам альянса передавать Украине больше вооружений.

При этом генсек НАТО добавил, что все эти шаги не делают альянс стороной конфликта. А еще подчеркнул, что Украину туда пока никто принимать не собирается. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин внимательно выслушал речи чиновников.

«Сбитые летчики» Запада собрались в одном мрачном камерном зале. Полномочия всех, кто сделал ставку на помощь Украине — Байден, Столтенберг, глава Евросовета Шарль Мишель — вскоре истекают. Поэтому неудивительно, что оркестр саммита сыграл в Вашингтоне чуть ли не реквием.

Эти люди руками самого агрессивного альянса еще продолжают подливать масла в огонь, точнее — в проект «Украина». Альянс решил: в следующем году страны НАТО выделят киевскому режиму еще 40 миллиардов долларов для противостояния с Россией. Десятки комплексов ПВО на миллиард долларов поставят уже сейчас, плюс четыре ЗРК Patriot. Но и это еще не все.

«Я также рад объявить, что, пока мы говорим, идет передача самолетов F-16, которые поступают из Дании и из Нидерландов. И эти самолеты будут летать в небе Украины этим летом», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Самой большой угрозой для НАТО Столтенберг считает победу России, о чем открыто сегодня и сообщил.

«Мы не видим никакой непосредственной угрозы какому-либо члену НАТО. Россия полностью занята войной с Украиной и передвинула много войск с границы с Финляндией на юг. Поэтому мы не видим непосредственной угрозы со стороны России», — сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Но при этом сегодня же польские генералы заявили, что Варшава должна готовиться к войне с Россией и уже наращивает контингент у российско-белорусских границ. Сейчас там находится шесть тысяч польских солдат, а будет восемь. Плюс еще девять тысяч — в постоянной готовности поблизости.

«Сегодня нам необходимо подготовить наши силы к полномасштабному конфликту, а не к конфликту асимметричного типа», — заявил начальник Генштаба Польши Веслав Кукула.

А пока США кормит Киев сказками о вступлении в блок. Но ставит условие, которое просто по природе киевского режима невыполнимо, — заставить вора перестать красть.

«Последнее предложение Украине содержит формулировки о необходимости провести антикоррупционные реформы и изменения в системе управления прежде, чем она сможет вступить в НАТО», — пишет The Washington Post.

И так уже несколько лет. Хотя масштабы коррупции по поддержке киевского режима несоизмеримы. И НАТО закрывает на это глаза, оплачивая такую цену за попытку подавления России. А Зеленскому, уже даже не отрицающему вассальный статус Украины, все мало.

«Если американское руководство сделает шаг вперед и позволит нам уничтожать российские военные самолеты на их базах, мы можем существенно ограничить доступ России на юг Украины и вытеснить оттуда их войска, если США поможет нам с необходимыми возможностями глубокого удара», — заявил Зеленский.

Альянс пока не решается на такой шаг, не желая стать официально вовлеченным участником конфликта.