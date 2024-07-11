«Становимся крепче»: как минометчики «БАРС-16» уничтожают ВСУ под Северском

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Одно из ключевых направлений здесь — крупный форпост Ивано-Дарьевка.

Ожесточенные бои сейчас идут на северском направлении, где российские бойцы выбивают врага из Ивано-Дарьевки. Задача наших минометчиков — зачистить укрепления перед поселком, чтобы взять этот важный форпост. И все это под неусыпным контролем дронов противника.

Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал подробности с места.

Совершенствуются боевые действия, совершенствуются и российские войска. Раньше по НПЗ днем пройтись было практически невозможно. Теперь реально не только пройтись, но и даже проехать за рулем.

Апокалиптические кадры завода сменяются один за другим. В кузове машины охраняют стрелки, на крыше — драгоценная система РЭБ. Дальше — выход с кубанскими казаками к позициям.

Дрон-детектор пищит, не переставая. Сразу несколько вражеских разведчиков мониторят всю линию соприкосновения от Спорного до Берестового. Дотянуться до них сложно, зато, судя по трофеям, стало легче сбивать камикадзе.

Сбивать дроны необходимо постоянно, ведь в каких-то двух километрах от поста воздушной охраны постоянно работает миномет «БАРСов-16»

Ивано-Дарьевка сейчас — одно из ключевых направлений для российских войск, это очень крупный форпост. Но, чтоб пройти его, необходимо зачистить укрепления перед этим поселком. И с этим сейчас справляются минометчики ВС РФ.

Огонь беглый мины летят одна за другой. Враг, судя по кадрам разведки, ведет себя очень расслабленно, пехота Украины вальяжно гуляет между позициями. Тут же их настегают удар. Легкая корректировка, еще удар и — точно в цель!

Миномет продолжает работать под открытым небом, не боясь дронов. Раньше подобное было из разряда невероятного. Теперь же — рутина.

«Год назад казалось, что это все, лютый ужас, невозможно существовать в таких условиях. Но сейчас, как показало время, человек привыкает ко всему. И есть такая пословица: чем сильнее на нас давление, тем крепче мы становимся», — говорит командир отряда «БАРС-16» ВС РФ с позывным «Аскет».

Северское направление потихоньку сжимают в тиски, выводя удары на сам город Северск сразу с нескольких направлений. Впереди — главные высоты этого участка фронта. И за них идет основная борьба.