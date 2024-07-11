Судьба Дома моды: кто завладел имуществом Зайцева после смерти его сына
Дом моды покойного Зайцева после смерти его сына перешел во владение жены
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Грядет новый скандал?
Дом моды покойного модельера Вячеслава Зайцева после смерти его сына Егора перешел ко овдовевшей Екатерине Ромашкиной. Об этом сообщило издание КР.RU
Знаменитый кутюрье ушел из жизни в прошлом году, а в нынешнем умер и его единственный прямой наследник. Детище дизайнера вновь осталось без хозяина.
У младшего Зайцева две дочери и жена. Старшая из детей — Мария, родилась в предыдущем браке Егора. Именно она состояла в близких отношениях с известным дедушкой и, по первоначальным предположениям, должна была перенять семейный бизнес.
Стало известно, что в наследство вступила вдова Егора Екатерина Ромашкина. Она же получила большую часть имущества.
«Понятно, что работать в Доме Моды могут и должны внучки маэстро — но Насте (Младшая дочь Егора Зайцева — Прим. ред.) надо получить образование, а комментировать управленческие способности Маруси (Старшая дочь Егора Зайцева — Прим. ред.) лучше не станем… Она может руководить выпуском коллекций, но не бизнесом», — рассказал журналистам источник из окружения семьи.
Екатерина Ромашкина работает моделью. Она неоднократно ставила подиумную проходку для показов Дома моды.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в смерти Егора Зайцева увидели мистический след.