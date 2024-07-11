На стол хирургу: Яну Кошкину экстренно госпитализировали на фоне слухов о беременности
Яну Кошкину экстренно госпитализировали на фоне слухов о беременности
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Что известно о диагнозе знаменитости?
Телезвезду Яну Кошкину экстренно госпитализировали и прооперировали. Об этом она сообщила в своем блоге в соцсетях.
Актриса рассказала, что ее уже выписали и теперь она будет поправляться в домашних стенах. Также Яна поблагодарила заведующую больницы, врачей, анестезиологов, медсестер и нянечек за профессионализм. Отдельные строки Кошкина посвятила супругу, который, по ее словам, не отходил от нее ни на шаг.
«Спасибо моему мужу, который ни на шаг не отходил от меня. Спасибо моим родителям, близким и друзьям, которые каждую секунду поддерживали меня!» — поблагодарила Яна.
Свой диагноз артистка скрыла. Пользователи сети предположили, что она была беременна и что-то пошло не так. Кошкина на это отреагировала с удивлением.
«Спасибо. Буду знать!» — ответила звезда на домыслы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Яна Кошкина вышла замуж за бизнес-партнера Харламова.
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