Красный прилив: побережье Японского моря усыпали мертвые моллюски и крабы

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Местные жители приходят на пляж с ведрами, наполняют их «деликатесами» и бегут домой готовить. Безопасно ли это?

Лазурная бухта в Приморье сейчас буквально усыпана мертвыми моллюсками и крабами. Морских обитателей, погибших от отравления, выбрасывает на берег сотнями. Люди, в свою очередь, скорее рады, чем напуганы. Местные жители приходят на пляж с ведрами, наполняют их «деликатесами» и бегут домой готовить.

По их же словам, на то, что животные мертвые, все равно — они же пройдут термообработку. Из-за чего погибло такое число моллюсков и что вообще случилось с водой Японского моря в Приморском крае — разбирался корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Таким Владивосток еще не был никогда. Под мостами-гигантами как будто вспенилось море, а прогулочные катера и яхты шли, разрезая носом густой капучино. Люди ушли подальше от городских пляжей на сопки.

«Может быть, катаются моторные лодки и катера — может из-за этого загрязнение», — предполагает местные.

Власти отреагировали — это не нефтяные разливы и вообще явление не техногенное — всего лишь цветочную пыльцу в заливы смыло дождем. Но в версию никто не поверил.

Во Владивостоке столько пыльцы нет, чтоб все побережье перекрасить в коричневый. Следующую версию выдвинули ученые — зацвели микроводоросли. Люди к услышанному снова отнеслись с недоверием и опаской — такого просто никто и никогда не видел.

«Ну, водоросли, мне кажется, был бы запах сумасшедший здесь», —сказала местная жительница.

Свою версию ученые подтвердили анализами воды. Так выглядят красные приливы — жуткое экологическое явление с серьезными последствиями. В море с бешеной скоростью начинают размножаться и цвести динофлагелляты — мельчайшие водоросли, которые существуют в океане миллиарды лет.

«Когда мы говорим вредоносный — это надо посчитать в долларах. Надо посчитать и ущерб, и убыток, а убыток от этих водорослей — реальный. Он действительно может быть фантастически большим», — прокомментировала заместитель директора по науке ФГБУН «Национальный научный центр морской биологии» имени Жирмунского ДВО РАН.

Самый известный и разрушительный красный прилив случился в Чили в 2016 году. Он практически уничтожил популяцию селекционных лососей. Цена на красную рыбу в мире тогда выросла вдвое. А в Чили разорились сотни фермеров.

От мутной слизи цвета капучино море уже очистилось сверху. Но что происходит там — на глубине — большой вопрос, ответ на который лучше увидеть собственными глазами.

Связано это как-то с красными приливами или нет — предстоит выяснить ученым, но выглядит это все очень нездорово. Похоже выглядело морское дно тихого океана на камчатке в 2020 году. И это тоже был красный прилив.

Халактырский пляж тогда превратился в кладбище гидробионтов. Серферы, которые купались в этой воде, получили ожоги роговицы глаз и пищевые отравления. За ситуацией наблюдал даже Следственный комитет.

«Этот токсин накапливается в мышцах, может накапливаться в больших количествах, может представлять опасность», —отметила заведующая лабораторией рыбохозяйственной экологии камчатского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Екатерина Лепская.

Микроводоросли в состоянии семян могут лежать на дне моря столетиями и активироваться, когда возникнут подходящие условия. Даже если сегодняшнее цветение не вызовет серьезных экологических последствий — запас этих семян после "кофейных дней" на Тихом океане колоссальный. В будущем красные приливы будут случатся все чаще, и однажды точно ударят по биомиру Японского моря.