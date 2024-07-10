«Простите»: Байден сделал неоднозначную оговорку про жену Столтенберга

Байден ошибочно сказал, что переспал с женой Столтенберга

Фото, видео: Reuters / LEAH MILLIS; 5-tv.ru

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Американский президент снова перепутал слова или грядет грандиозный скандал?

Президент США Джо Байден, предположительно, оговорился во время награждения генсека НАТО Йенса Столтенберга. В речи главы Шатов прозвучало нечто похожее на то, что он «переспал» с его супругой. Прямую трансляцию мероприятия вел один из британских телеканалов.

«Понимаю, что… с вашей женой, я лично попросил вас остаться на посту еще. Простите», — заявил он и засмеялся.

По мнению пользователей социальных сетей, американский президент хотел произнести слово «поговорив», однако не смог его выговорить, и зрители услышали другое.

В Белом доме подтвердили, что лидер Соединенных Штатов не допускал ошибки. По словам представителей Байдена, тот сказал, что «разговаривал» с супругой генсека НАТО.

Кроме того, Байден восхвалял Столтенберга, назвав его непревзойденным дипломатом, который сотрудничает с лидерами всего политического спектра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лидер США выглядел глупо на саммите НАТО. Он заявил, что что Россия якобы «проигрывает» в украинском конфликте.