Мучениям конец? Как избавиться от проблем с кожей навсегда

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Кожных заболеваний существует более двух с половиной тысяч, но они поддаются лечению.

Множество людей страдают от разных кожных заболеваний, но подавляющее большинство из них вполне возможно вылечить, ведь у дерматологов появились генно-инженерные биологические препараты. Они направлены на блокировку воспалительных цитокинов, играющих ведущую роль в развитии иммунозависимых заболеваний. Об этом aif.ru рассказала директор клиники кожных и венерических болезней имени В. А. Рахманова Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Ольга Олисова.

Кожных заболеваний существует более двух с половиной тысяч. Как только они появляются, нужно обращаться к медикам. Ведь врачи достигли прорыва даже в лечении витилиго (заболевание, при котором участки кожи теряют пигмент).

«Вместе с Институтом регенеративной медицины в рамках программы „Приоритет-2030“ мы начали пилотный проект по применению клеточных технологий. Мы готовим суспензию здоровых клеток из эпидермиса или дермы с донорского участка кожи пациента, где сохранена пигментация, а потом пересаживаем их на очаги депигментации», — сообщила профессор.

Олисова заявила, что в течение месяца белые участки кожи приобретают пигмент. Этот уникальный метод уже начал использоваться, и медики ожидают положительных результатов.

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