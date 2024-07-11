«Сохраняется пожизненно»: от каких болезней вакцинация обязательно нужна

Врач-терапевт Агаева: вакцинация от гепатита А защитит взрослого на всю жизнь

Фото: www.globallookpress.com / RocÃƒÂ­O Ruz

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От некоторых опасных заболеваний можно защититься навсегда.

Прививка от гепатита А и вируса папилломы человека (ВПЧ) способна защитить от них на всю оставшуюся жизнь. Среди прочего, вакцинация взрослого от других заболеваний также способна спасти беременную женщину. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-терапевт Анастасия Агаева.

Пожизненная защита

Врач-терапевт подчеркнула, что вакцинироваться от вируса папилломы человека нужно до 45 лет, а также до начала половой жизни. Дело в том, что заполучить заболевание можно при интимном контакте, под угрозой онкологии — как женщины, так и мужчины. Врач указала, что при своевременной вакцинации защита останется с человеком на всю жизнь.

Получить пожизненную защиту можно и от гепатита А, но в два этапа: после первой дозы человек получает иммунитет на пять лет, а со второй уже на всю жизнь. Если этого не сделать, то человек рискует заработать проблемы с печенью — заболевание провоцирует ее воспаление, под угрозой особенно люди старшего возраста.

Важно для беременных

Беременным женщинам необходимо сделать прививку от коклюша, тем самым обеспечив будущего ребенка иммунитетом, указала врач. Дело в том, что заболевание дыхательных путей представляет особую угрозу детям, так как они изначально появляются без антител.

По мнению Агаевой, сделать будущей маме прививку от ветряной оспы также важно до беременности, так получится эффективно защитить плод от вируса. Врач напомнила, что, если в детстве человек так и не переболел ветряной оспой, то ему стоит привиться, так как у взрослых риск осложнений выше.

По мнению специалиста, взрослым также не стоит избегать вакцинации от менингита и клещевого энцефалита — у первого заболевания высокий процент летальности, а второй может привести к необратимым последствиям.

Ранее 5-tv.ru писал, что большинство родителей в России выступают за вакцинацию детей.