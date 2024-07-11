Исчезающий лес: в Подмосковье вскрылась махинация с замлей на миллионы рублей

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Свои жалобы в прокуратуру и местную администрацию отправили и жители Старой Купавны.

В Подмосковье вскрылись крупные махинации с земельными участками. Речь идет об афере на сотни миллионов рублей. Как выяснили "Известия", по сути, в одном из районов муниципальную собственность выкупали за копейки, чтобы потом перепродать в десять раз дороже. О деталях расследования — корреспондент Иван Литомин.

Продавец земельного участка в Подмосковье набросился на нашу съемочную группу, а затем сел в машину и сбежал, не закрыв калитку. Это кульминация журналистского расследования, которое корреспондент «Известий» проводил в Старой Купавне. Началось все с того, что в редакцию обратились местные жители, на глазах которых стал исчезать лес.

«К нам из администрации приезжали, из прокуратуры приезжали. Они вот смотрят и делают вид, что леса нет. Ну вот нет его. Вы понимаете? Это не лес. В одном письме в ответе нам написали — это травянистая растительность», — рассказала местная жительница Татьяна Платонова.

Посреди вековой травянистой растительности за несколько дней появились домики.

«Ну вот видите, вкручены сваи. Фундамента под ними нет», — показал житель Старой Купавны.

Дом здесь построили как раз для того, чтобы прибрать земельный участок к рукам. Схема, по которой, по сути, разбазаривают муниципальное имущество, простая: участки сначала выставляют на аукцион под аренду. На конкурс заходят потенциальные владельцы — их несколько. Они соревнуются на повышение цены. Победитель спустя время на арендованной земле возводит дом. Выглядеть этот дом должен как капитальный.

Избушка, в которой даже стены шатаются, тоже здесь называется капитальным жилым домом. Каким-то образом в нее вставлены даже окна, и, скорее всего, у нее нет даже фундамента. То есть она просто поставлена на голую землю.

Объявлений о продаже участков только у Никитина мы нашли с десяток. Потенциальная прибыль — почти полсотни миллионов рублей. При этом рассказывать подробности серой схемы на камеру Никитин отказался.

После встречи с нами еще долго кому-то звонил и жаловался.

«По ходу не дадут нам тут участки нормально продать», — сказал «бизнесмен» кому-то по телефону.

А затем удалил объявления о продаже земли, но Интернет все помнит. А главное — все там же, на сайте объявлений, мы нашли и компаньонов Никитина. Они продают соседние участки с такими же картонными домиками и работают так, по всей видимости, уже не первый год. Например, Илья Римкевич — крупный собственник земли в Богородском городском округе Подмосковья.

У Римкевича, по нашим данным, в собственности и вовсе больше сотни земельных участков. Часть в Богородском городском округе, есть земли около Ногинска. Еще часть он, похоже, оформил на жену. В случае перепродажи земли речь идет о сотнях миллионов рублей чистой прибыли.

Сам Римкевич при этом индивидуальный предприниматель. По данным базы СПАРК, оборот его ИП в среднем не больше миллиона. Откуда деньги на такое количество земельных участков в Подмосковье и почему именно Римкевич все время выигрывает аукционы по аренде земли? Ответов на эти вопросы бизнесмен так и не нашел, занервничал и тоже начал кому-то звонить.

Все, что нам удалось выяснить, мы указали в запросе, который отправили в администрацию Богородского городского округа. Ведь именно там проводили аукционы по аренде земельных участков, на которых по счастливому стечению обстоятельств побеждали Никитин и Римкевич.

«Предварительную договоренность фактически зафиксировать очень тяжело, но косвенные признаки, такие как регулярность участия одних и тех же лиц, опять же платежные документы какие проводятся. Здесь однозначно уже компетенция Следственного комитета и отдела по борьбе с экономическими преступлениями», — сказал юрист по земельному праву Юрий Капштык.

Свои жалобы в прокуратуру и местную администрацию отправили и жители Старой Купавны. К слову, лес пилить там пока перестали. По всей видимости, визит нашей съемочной группы нарушил планы тех, кто хотел срубить здесь всю зелень.