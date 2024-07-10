О пожарах и паводках: Путин провел совещание с членами правительства

Фото, видео: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Президент поручил проследить за обеспечением жильем пострадавших от весенних наводнений.

Владимир Путин по видеосвязи провел совещание с членами правительства. Главная тема — развитие пунктов пропуска через государственную границу. Но начал президент совсем с других тем.

«Конечно, начать нужно с ситуации с лесными пожарами и ликвидации последствий весенних паводков. Пожалуйста, Александр Вячеславович, как сейчас обстановка с пожарами? Давайте с этого начнем», — сказал Путин, обратившись к главе МЧС.

«По данным авиалесоохраны, на сегодняшний день на всей территории страны действует свыше 500 очагов лесных пожаров на площади более одного миллиона гектаров. Из них локализованы только 62, то есть всего 12%. При этом 15 очагов лесных пожаров действуют вблизи населенных пунктов. Решением правительственной комиссии обстановка на территории республики Саха, Якутия и Забайкальского края отнесена к чрезвычайной ситуации в лесах федерального характера», — рассказал Александр Куренков.

При обсуждении ситуации с восстановлением регионов, пострадавших от паводка, президенту доложили, что 98% всех заявлений уже отработано. Единовременную материальную помощь получили свыше 350 тысяч человек, общий объем выплат составил свыше 11 миллиардов.

Кроме того, Владимир Путин поручил Минстрою внимательно следить за обеспечением жильем семей пострадавших от паводков. В этом нуждаются сейчас тысячи людей, которым приходится жить у родственников или снимать квартиры.

«Ирек Энварович, восстановим мы к холодам жилые помещения?» — обратился президент к министру строительства и ЖКХ.

«Владимир Владимирович, коротко доложу по ситуации Оренбургской области начато строительство жилья для 807 — это 300 индивидуальных жилищных домов централизованно строится и 500 квартир в многоквартирных домах. Задача стоит — в этом году работу завершить, а остальные у нас пошли на выплаты, и принимается окончательное решение через выплаты обеспечить квартирами. В Курганской области работа тоже на стадии завершения, жители получают выплаты», — рассказал Ирек Файзуллин.

Речь зашла и о безработице, она, по словам президента, на рекордно низком уровне и составляет 2,6%. Число работающих россиян выросло и превысило 74 миллиона.