«Матч будет очень напряженным»: назван второй полуфиналист Евро-2024

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jan Fromme; 5-tv.ru

Почему футболисты Англии и Нидерландов будут сражаться не на равных?

Во втором полуфинале чемпионата Европы по футболу вверх одержит сборная Англии, а их соперники от Нидерландов останутся в проигрыше. Причем на этом проблемы последней страны не закончатся. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал экстрасенс и оккультист Андрей Харрис.

«Попытался посмотреть экстрасенсорно — мне идет, что все-таки фортуна улыбнется Англии и это будет буквально, наверное, 0:0, потом резко перейдет в сторону 1:0 в сторону Англии», — заявил экстрасенс.

В это же время Харрис получил неожиданное послание от духа мужчины, у него было вытянутое лицо, украшенное длинноватым носом. Что не менее важно — голова неизвестного была укрыта седыми волосами, а сам мужчина только недавно покинул мир живых.

«И он мне говорит: „Two, два“, то есть будет два, будто бы 2:0. И я пытаюсь спросить, как его зовут. Он мне сказал только „сэр“», — пересказал слова мужчины экстрасенс.

Харрис подчеркнул, что все это сходится с его видениями и чувствами, а также полученной информацией. Однако экстрасенс предупредил, что количество страхов и сдерживающих энергий, которые есть у футболистов Англии может сыграть с ними злую шутку.

«И тогда все может пойти наоборот, но я доверюсь видениям, доверюсь духам», — заявил экстрасенс.

Оккультист указал, что благодаря своим силам смог увидеть в видениях, как какой-то из футболистов Нидерландов будет очень недоволен игрой англичанина. Первый получит травму, вероятно, из-за подката своего соперника.

«Он будет будто бы с судьей что-то выяснять и просить, чтобы его удалили. Но матч однозначно будет очень интересным и напряженным», — заключил Харрис.

Второй полуфинал Евро-2024 состоится уже сегодня, 10 июля, в Дортмунде (Германия) на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в 22:00 по московскому времени. На поле встретятся сборные двух стран — Англии и Нидерландов.

Ранее 5-tv.ru подробно разобрал прошлую статистику сборных Англии и Нидерландов, чтобы выяснить, кто станет вторым полуфиналистом Евро-2024.