Будет скандал? Как Чекалины поделили имущество и с кем останутся дети после развода
Екатерина Гордон: Чекалины поделили имущество и долговые обязательства пополам
Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru
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Брак знаменитой пары официально расторгнут.
Блогеры Валерия и Артем Чекалины официально развелись, разделив имущество и долговые обязательства пополам. При этом дети остаются жить с Валерией, но могут часто видеться с папой. Об этом 5-tv.ru рассказала представитель экс-супругов в суде Екатерина Гордон.
Адвокат отметила, что развод Чекалиных — это не фейк и не спектакль. Решение о расторжении брака вступит в законную силу через месяц.
«Мы, по сути, уже представляем в суде обе стороны. Все необходимые документы были подписаны до сегодняшнего заседания. У нас есть брачный контракт, мы договорились о разделе имущества, есть соглашение по детям. Дети остаются с Валерией, но там очень мягкий график общения», — отметила Гордон.
Она назвала Артема и Валерию отличными ребятами, которые смогли договориться о лояльных и позитивных отношениях. И Артем сейчас часто видится с детьми, например, совсем недавно он был с ними на отдыхе.
Раздел имущества произошел практически в равных долях и абсолютно справедливо, подчеркивает Гордон.
«Ребята вместе договорились в равной степени нести свои долговые обязательства, соответственно, имущество тоже поделили пополам», — добавила представитель семейства, отметив, что скандала не будет.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что бывший Лерчек назвал реальную причину развода.