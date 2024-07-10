Все же не пиар: Лерчек официально развелась с мужем
Лерчек официально развелась с мужем
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
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Причиной, как говорят блогеры, стал длительный домашний арест супругов.
Брак блогеров Валерии Чекалиных официально расторгнут. Их самих на заседании не было, присутствовали лишь представители бывших мужа и жены Об этом 5-tv.ru сообщили в суде.
Причиной, как говорят блогеры, стал длительный домашний арест супругов.
«Не говорите, что год сидели припеваючи, да, может и так, но цена всей этой эпопеи — моя с Лерой любовь, которая, поверьте, была чистой и бескорыстной, что очень редко в наши дни», — рассказал Чекалин в личном блоге.
Слухи о разводе блогеров появились после начала разбирательств по поводу уклонения от налогов в особо крупном размере, ранее рассказывал 5-tv.ru. У пары трое несовершеннолетних детей.