Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Певец рассчитывает на судьбу, но какие критерии отбора невесты?

Блогер и певец Олег Майами предпочитает девушек с идеальной фигурой, однако времени на поиск подобной второй половинки у него совершенно не хватает. Об этом шоумен эксклюзивно рассказал 5-tv.ru.

«Если нет времени из-за тяжелого графика, человек в этом не виноват. Но все равно нужно находить время. Прямо выделить какую-то артистку с шикарной невероятно идеальной для меня фигурой, а я очень привередливый в свои 33 года, я не могу сказать», — признался певец.

Майами также сказал, что у него уже давно нет девушки, а сам он ее не ищет — певец просто не может выкроить на это время, так как полностью сосредоточен на музыке.

Блогер указал, что ему сейчас не требуется для вдохновения вторая половинка, прошлых отношений для музыканта было достаточно. При этом он считает, что если встретит девушку, которая все же понравится, то певец ответит ей взаимностью.

«Я всегда в этом вопросе, если я не буду шутить, я всегда рассчитываю на судьбу», — пояснил свою позицию блогер.

Майами также признался, что в России много привлекательных артисток, указывая, что выбор большой — но тяжелый график певца и его убеждения сильно мешают. Среди прочего, шоумен отметил крайне приятный запах у всех девушек в шоу-бизнесе — блогер часто проходит мимо них и «охреневает» от феромонов.

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