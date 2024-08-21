«Мечтала о балете»: какую карьеру построили бы звезды в спортивной индустрии?

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Стоять на пьедестале и получать медали мечта многих. Знаменитости не исключение.

Мечты — неотъемлемая часть нашей жизни, а вопрос «если бы не, то…?» почти всегда в нашей голове. В каких амплуа могли бы предстать перед нами артисты, если бы не успех в музыкальной индустрии, выяснил корреспондент 5-tv.ru на ежегодном фестивале «Новое радио СуперДвиж» в Лужниках.

«Футбол, киберспорт, поваром был бы в скоростной готовке», — шутя ответил певец JONY.

К слову, про приготовление еды артист сказал не просто так. Сам он не раз упоминал, что этот процесс для него некий вид терапии. Возможно, поэтому он и хочет рядом с собой избранницу, умеющую вкусно готовить. Путь к сердцу JONY явно лежит через желудок.

Говоря о любви, невозможно не упомянуть репера ST, который связывает все свои занятия с любимой семьей. По словам певца, самый любимый вид спорта для него является прогулки с детьми и ношение их на руках. Ни в чем не сомневающийся артист прямо заявил, что он «на своем месте».

«Мне кажется, я не мог не стать артистом. Я на своем месте. <…> Я раньше, когда отвечал на этот вопрос, что-то придумывал, а сейчас я четко понимаю, что я на своем месте», — признался автор хита «Луи Луи».

Самокритичная Тося Чайкина выделила фигурное катание, но честно рассказала, что этот вид спорт для нее слишком сложен. По мнению артистки, он требует большой дисциплины и сил. Не каждый человек сможет жить этим занятием, это очень энергозатратно.

«Мне очень нравится фигурное катание, но фигурное катание я бы не осилила от слова совсем. Ну потому что это каждый день ездить, кататься и это титанические усилия», — поделилась певица.

А вот исполнительница хита «Зари» MONA рассказала, что с ней шутки плохи. Она одна из немногих, кто занимается стрельбой с детства. По словам певицы, ей нравится этот вид спорта и, если бы не музыка, то она бы точно была в топе лучших стрелков России.

«Стрельба. Я мечтала заниматься стрельбой по тарелкам. И у меня просто это хорошо получалось делать без вообще навыков. Я хорошо стреляю. Мне очень нравится этот вид спорта и в целом, я бы просто для хобби даже этим занималась. Кстати, я уже ходила неоднократно», — весело рассказала артистка.

Однако MONA не единственная, кого нужно бояться. Мастер спорта по карате Seville — яркое тому подтверждение. Оказалось, российский шоу-бинес кипит сильными женщинами. Артистка шутя отметила, что к ней с опозданием никто не приходит, потому что бояться попасть под горячую руку.

Что уж говорить о Нюше. Певица не раз показывала свои превосходные навыки и этот раз не был исключением. Артистка прямо на фестивале показала, как правильно заниматься спортом. По словам звезды, она бы с удовольствием ушла в легкую атлетику, так как синхронное плавание — точно не для нее.

«Когда моя сестра ушла в синхронное плавание, то есть там строго выбирали девушек по определенным данным, генетике, фигуре, поэтому я бы вот, наверное, не смогла бы. Я все-таки такая, наверное, пошла бы в легкую атлетику», — добавила Нюша.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лерчек официально развелась с мужем.