Ректора БФУ имени Канта Федорова арестовали по делу о присвоении 18 млн рублей

Фото, видео: Telegram / Калининградский областной суд / OblSud_klg; 5-tv.ru

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Он, по данным следствия, вместе с проректором разработал незаконную схему денежных поощрений сотрудников университета.

Калининградский областной суд арестовал ректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта Александра Федорова. Об этом сообщила пресс-служба инстанции в Telegram-канале.

СУ Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении Федорова по подозрению в присвоении вверенных ему 18 607 500 рублей. Забрал он себе деньги путем начисления незаконных премий за «интенсивность труда» пятерым сотрудникам БФУ.

Для этого проректор БФУ по экономике и развитию Елена Мялкина оформляла безосновательные служебные записки, а Федоров — приказы, на основании которых и начислялись премии. В дальнейшем же сотрудники, получившие доплаты, через проректора передавали деньги руководителю БФУ. В ходе допроса Федоров отказался давать показания.

«В отношении Федорова А. А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 8 сентября 2024 года», — огласил решение судья.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Сегодня также состоится заседание по рассмотрению ходатайства по избранию меры пресечения в отношении проректора БФУ Мялкиной.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании ректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта Александра Федорова.