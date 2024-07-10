Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Американский президент пытался поддержать Украину, но получилось крайне нелепо.

Президент США Джо Байден в ходе саммита стран НАТО, стартовавшего в американской столице, заявил, что Россия якобы «проигрывает» в украинском конфликте.

«Пусть никто не заблуждается: Россия проигрывает», — выразил уверенность он.

Кроме того, Байден отметил, что РФ желает «полностью подчинить Украину». Таким образом американский президент игнорирует многократно озвученные цели СВО. После своих заявлений он добавил, что США вскоре выделит один миллиард долларов Украине.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел первый день саммита НАТО в США.