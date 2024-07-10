Бойцы «Южной» группировки ВС РФ ликвидировали до 600 украинских боевиков в ДНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

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Российские военные также за сутки уничтожили пусковые установки ЗРК Improved HAWК и другие цели в зоне СВО.

Подразделения «Южной» группировки Вооруженных сил России улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике армии Украины в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Поражение нанесено украинским войскам в районах населенных пунктов Дылеевка, Григоровка, Красное, Часов Яр, Елизаветовка, Успеновка, Дальнее и Курахово. В ходе СВО армия России ликвидировала до 600 боевиков ВСУ, а также шесть автомобилей, две гаубицы М119 и еще столько же орудия Д-20.

Вместе с тем нашим бойцам удалось уничтожить две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и полевой склад боеприпасов.

Кроме того, за сутки войска России уничтожили в зоне спецоперации радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей AN/MPQ-46 и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Improved HAWK американского производства, а также склады хранения безэкипажных катеров.

Поражение удалось нанести скоплениям живой силы и военной техники армии Украины в 131 районе.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские бойцы взяли шефство над пенсионеркой в ДНР. Пожилая женщина осталась в селе Покровское совершенно одна в полуобвалившемся доме, без воды и запасов продуктов. И покидать родной дом, даже живя под украинскими атаками, не собирается. При этом женщина верит, что скоро боевые действия закончатся.