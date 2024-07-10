Левый поворот не туда: почему Байден может лишиться поддержки центристов

Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP

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На этом фоне республиканцы могут удачно разыграть карту со своей амбициозной программой.

Президент США Джо Байден договорился с левыми об их поддержке на грядущих выборах, но это может сильно ударить по лояльности центристов. Об этом пишет EADaily со ссылкой на мнение политолога Малека Дудакова.

«Впрочем, такой левый поворот рискует ухудшить положение Байдена на выборах и лишить его поддержки центристов», — указал политический эксперт.

Речь идет о том, что Прогрессивное крыло демократической партии решило все же помочь Байдену на грядущих президентских выборах. Действующий американский лидер заручился поддержкой таких политиков, как Александрия Окасио-Кортес, Ильхан Омар и другими. Все они могут потребовать для себя уступки в обмен на лояльность, предположил политолог.

Причем получением мест в будущей администрации Байдена при его возможной победе они не ограничатся. Прогрессисты могут надавить на него, чтобы тот, например, активнее продвигал зеленую повестку и особенно сильно взялся за Израиль.

Дудаков уверен, что республиканцы не будут стоять без дела и воспользуются открывшимся окном возможностей — закинув туда амбициозный предвыборный манифест.

Партийный съезд намечен лишь на следующую неделю, но республиканцы уже выступили с козырей, начиная с закрытия границ и заканчивая депортацией миллионов нелегальных мигрантов.

По мнению политолога, республиканцы успешно закрепляют позиции Дональда Трампа, тем самым привлекая к себе новых избирателей.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-президент Дональд Трамп предложил Джо Байдену еще одни дебаты.