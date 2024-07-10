Битва двух титанов: кто лучше за последний год— Месси или Роналду

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Panoramic; Личный архив; 5-tv.ru

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Кто же из них по праву заслуживает статус самого сильного футболиста в мире?

Криштиану Роналду и Лионель Месси являются одними из лучших футболистов в мире. Они буквально с самого начала были обречены на соперничество и вечное сталкивание лбами, так как оба являются невероятно талантливыми и лучшими в своем деле.

Однако людям важно знать имя самого лучшего футболиста в мире, никто не желает отдавать пальму первенства обоим.

Именно поэтому фанаты обоих спортсменов по всему миру скрупулезно выискивают недостатки у конкурента. Так кто же действительно по праву считается «лучшим», а кто на вторых ролях?

Абсолютно разные

За комментарием о том, насколько сильно отличаются между собой португалец Роналду и аргентинец Месси, 5-tv.ru обратился к советскому и российскому тренеру Валерию Непомнящиму.

«Криштиану Роналду и Месси добились выдающихся результатов. Разница между ними есть, она существенна. Если говорить о Криштиану, то, хотим мы этого или нет, он себя создавал сам. Он абсолютный профессионал, он за собой следит. Не только физически и функционально, но и морально, психологически и так далее», — считает Непомнящий.

Считает Криштиану большим трудягой, он очень дисциплинирован и идет к своей цели напролом. Он может прийти на тренировку первым, а уйти самым последним, он очень много вкладывает себя в любимое дело.

Мессии немного отличается от Роналду. Он кажется более расслабленным и естественным. Роналду иногда как будто переигрывает и слишком много уделяет чему-то внимание.

«Месси — он другого плана человек. Скажем, Бог его одарил и Месси очень бережно хранит то, что ему дала природа. Конечно, он тоже талант. Конечно, он тоже профессионал. Конечно, он тоже очень сильно работает над собой, но к нему относятся по-разному», — сказал Непомнящий.

Создается впечатление, что Роналду более искусственный, а Месси более естественный, говорит эксперт. Из-за этого и отношение прессы, и людей — совершенно разное к обоим спортсменам. Кажется, что мессии более приземлен и близок людям.

«Месси более естественен. Он больше умеет себя правильно вести. К нему отношение и прессы, и обывателей, то есть нас — совершенно другое. Поэтому те, кому более симпатичен Мессии — таких сейчас прибавляется. Криштиану, мне кажется, сейчас теряет многих своих почитателей», — сказал тренер.

Кто же лучше?

По словам тренера, давать какую-либо оценку обоим футболистам очень сложно, в том числе, решать, кто из них лучше. Непомнящий считает, что Месси и Роналду — оба выдающиеся люди. У каждого своя тактика и свой характер, но успех и результаты у обоих огромные.

«Не могу брать на себя роль судьи. Оба выдающиеся. Оба особенные. У нас нет объективных критериев, по которым оценивают, кто из них кто: кто лучше, а кто не лучше. Если бы это было, скажем, у штангистов: кто больше поднял, тот сильнее. Или у бегунов: кто быстрее пробежал, тот лучше. В футболе же все субъективно. Хотим мы этого или нет — это вкусовщина», — говорит он.

Тренер считает, что, несмотря на то, что футболист абсолютно разные, любить кого-то — это дело вкуса. Смотря, кто больше близок по душе.

«Мне по вкусу больше, условно, Месси кому-то больше нравится Криштиану — это дело, опять же, вкуса», — считает Непомнящий.

Долгое время футболисты шли практически вровень, и оба не имели почетного титула чемпиона мира. Однако все изменилось в 2022 году после Чемпионата в Катаре.

Тогда Аргентина, во главе с Месси, буквально выдернула эту победу из рук Франции во время серии пенальти.

Таким образом, казалось бы, в противостоянии двух титанов была поставлена точка. Надо сказать, финал чемпионата в Катаре получился действительно уникальным: Килиан Мбаппе забил три гола, Лионель Месси оформил дубль, а Аргентина стала трехкратным чемпионом мира.

Лео Месси все-таки удалось воплотить в жизнь свою самую заветную футбольную мечту. Более того, теперь Мессии официально навсегда вписан в мировую историю футбола.

Тот чемпионат стал для Месси и Роналду уже пятым в карьере. До этого они вполне успешно выступали на мировых первенствах в 2006, 2010, 2014 и 2018 годах.

Месси за все эти годы успел сыграть в 26 матчах чемпионатов и забил 13 голов. Наиболее важными для аргентинского спортсмена стали чемпионаты 2014 и 2022 годов. Тогда Лео признавали лучшим игроком турнира. На чемпионате 2022 года Мессии сыграл в семи матчах и забил семь голов.

Роналду, в свою очередь, сыграл 22 матча и забил 8 голов. Знаковым в истории португальского спортсмена можно считать чемпионат мира 2006 года, когда Португалия заняла четвертое место. На чемпионате в Катаре Роналду сыграл в пяти матчах и забил один гол.

«И Криштиану, и Месси — абсолютные профессионалы в своем деле. У одного шлейф один, у другого другой, но оба они безупречны и в поведении, и в отношении к виду спорта. Да, Месси тоже долго, когда его сравнивали не с Криштьяном, а, условно, с Пеле или Марадонной, у него не хватало одного: не хватало титула.

Месси сделал Аргентину чемпионом мира. Хотим мы этого или нет, но на чемпионате мира, когда они прошли благодаря Месси все перипетии, у Кришиану этого не случилось ни разу. Поэтому Месси еще на один уровень поднялся», — говорит тренер.

Во время чемпионата Европы в этом году фанаты, возможно, успели немного разочароваться в Криштиану из-за его сцены после неудачного пенальти во время матча со Словением.

Кто только тогда не посмеялся над этим. Многие отметили, что Роналду слишком театрально на все реагирует.

Возможно, для кого-то это стало поводом отдать свой личный балл в пользу Месси, который обычно спокойно реагирует на все превратности судьбы в футболе.

«Сейчас они в этом сезоне опять играют. Криштиану играл в Чемпионате Европы. Мы знаем, когда команда закончила играть — вот это его умение подать себя в этот раз, мне кажется, сыграло против Криштиану, потому что его слезы, его незабитый пенальти обсуждались очень сильно, потому что много театра и много игры», — сказал эксперт.

Путь к мечте

Криштиану Роналду почти всю жизнь он посвятил футболу. Буквально с двух лет мальчик уже играл самостоятельно. Уже с шести лет Криштиану сыграл за клуб «Андоринья» и забил первые голы.

Затем он ушел в «Насьонал» и «Спортинг». Позже уже, конечно, пошли «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Ювентус».

Все это спортсмен делал несмотря на то, что у него были проблемы с сердцем. На какое-то время Криштиану даже пришлось прервать тренировки и сделать лазерную операцию на органе.

Лео Мессии начать путь к футболу, как и Роналду, уже с самого раннего детства — в пять лет. Сначала играл в молодежных командах «Грандоли» и «Ньюэллс Олд Бойз» и позже смог дойти до «Барселоны» и ПСЖ.

У Месси также были проблемы со здоровьем. В девять лет у футболиста диагностировали дефицит гормона роста, что могло бы помешать в будущем построить ему спортивную карьеру. Лечение обошлось семье футболиста дорого, но они все равно решились на попытку.

На протяжении трех лет Месси проходил курс ежедневных инъекций. Уколы оплачивали сначала из страховки отца, а позже уже подключилась «Барселона».

С самого детства оба футболиста понимали, что футбол — это их жизни, они четко понимали свое призвание и делали все, чтобы достичь лучших результатов в этом виде спорта.

Сейчас Криштиану 39 лет, а Месси — 37 лет, и у них еще все впереди, правда, уже вряд ли на поле.

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