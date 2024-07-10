«Лучший троллинг в истории»: куда пропали «Бурановские бабушки»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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И почему песни Виктора Цоя сыграли не последнюю роль в популярности группы?

Российская фольклорная группа «Бурановские бабушки» стала популярна по всему миру после того, как заняла второе место на Евровидении в 2012 году. Перед обаянием удмуртских артисток не устоял практически никто из зрителей. Что стало с участницами этого коллектива, как они живут сейчас?

Как удмуртские бабушки попали на Евровидение

Долгое время группа был известна только в удмуртском селе Бураново, откуда родом все участницы. Сначала там образовался хор, куда вошли восемь человек.

Лицом группы стала Наталья Пугачева, родившаяся в 1935 году. У нее есть четверо детей, трое внуков и шестеро правнуков.

Первая популярность пришла к бабушкам еще в 2008 году, во время выступления в государственной филармонии в честь празднования Дня родного языка.

Женщины спели на удмуртском языке хиты Виктора Цоя, после чего они проснулись знаменитыми и стали настоящим мемом в интернете.

Ведь не каждый день такое зрелище увидишь. Неизвестно, когда еще кто-нибудь споет «Звезду по имени Солнце в таком исполнении.

Дело в том, что кто-то из слушателей снял выступление и выложил в Сеть. Видео вскоре стало популярным.

Благодаря этому, на «Бурановских бабушек» обратила внимание бывший директор певицы Людмилы Зыкиной Ксения Рубцова.

Тогда фолк-группа включила в свой репертуар иностранные хиты легендарных музыкальных групп The Beatles и Deep Purple, которые они перепевали на свой манер.

Ксения, в свою очередь, привела музыкальную группу к композитору Виктору Дробышу. Именно он вместе с другим композитором Тимофеем Леонтьевым в итоге написал песню Party for Everybody («Вечеринка для всех») специально для выступления на Евровидении. Часть текста поется на удмуртском, а часть на английском языке.

Ранее артистки также пытались попасть на конкурс. В 2010 году они приняли участие в российском отборочном туре и получили третье место, исполнив песню «Длинная-длинная береста и как сделать из нее айшон». На сам конкурс пенсионерки пройти не смогли.

Однако уже в 2012 году коллектив попал на международный песенный конкурс, где занял почетное второе место. Их смогла обогнать только певица Лорин из Швеции.

Успех в Европе

Европа была приятно удивлена такому выступлению, а лучезарная улыбка солистки Натальи Пугачевой смогла растопить сердце почти всех зрителей.

Более того, многие из иностранных зрителей до сих пор считают, что победу должны были присудить именно им.

«Прошу меня простить, но они должны были выиграть!» — писал пользователь Сети.

«Сколько лет прошло, а это выступление просто легендарно!» — добавил еще один интернет-пользователь.

Многих восхищало то, каким искренним и добрым было выступление наших конкурсанток. Люди были покорены.

«Это так потрясающе. Песня о том, как они пекут и готовят свой дом к приезду внуков, а когда они приедут, все будут веселиться и танцевать. Я так сильно плакала, когда читала перевод текста!» — писал восторженный интернет-пользователь.

«Если вы не улыбнулись даже на краткий миг, у вас нет души», — констатировал комментатор.

«Лучший троллинг в истории человечества, это должно быть записано на золотой диск и отправлено в космос на случай, если наш мир однажды исчезнет… Пусть инопланетяне наслаждаются этим», — писал один из многочисленных пользователей Сети.

Кроме того, это выступление в очередной раз сделало из «бабушек» мем и породило множество шуток о русских бабушках, которые способны на все.

«Русская бабушка: может таскать больше бревен, чем морской пехотинец США, защищать своих внуков от медведей, готовить вкусный борщ и попасть в финал Евровидения», — отметил комментатор.

После такого фурора международном конкурсе «Бурановские бабушки» получили звания народных артисток Удмуртии, а цены за их выступления возросли в разы и составляли уже около 20 тысяч евро, писала «Экспресс-газета».

Однако сами артистки получали лишь крохи от общей суммы — десять тысяч рублей. Более того, во время гастролей артистки сами себе готовили еду и экономили на всем.

Сами женщины говорили, что поехали на Евровидение ради того, чтобы построить храм на своей Родине. Ведь, несмотря на то, что Бураново — это село, там не было церкви.

В 2011 году был заложен фундамент нового храма, однако строительство почти не продвигалось, так как средств не хватало.

Прошлый храм был разрушен в 1930-х годах. Благодаря артисткам справедливость была восстановлена. Пожертвования в село Бураново поступали даже из других стран. Некоторых бабушек даже успели крестить в новой церкви.

Карьера после конкурса

Спустя пару лет после Евровидения «Бурановские бабушки» почти перестали выступать на сцене. Однако это связано не с потерей популярности, а с почтенным возрастом участниц коллектива.

Пенсионеркам было уже физически тяжело ездить на гастроли, из-за чего они и решили заняться развитием фольклора в родной Удмуртии.

В 2014 году артистки не стали продлевать контракт с продюсером Ксенией Рубцовой, которая настаивала на активном графике гастролей.

После этого продюсер запретила «Бурановским бабушкам» использовать название группы и исполнять песни.

Во время Олимпийских игры в Сочи женщины порадовали поклонников клипом на песню «Ветерок». Позже артистки и вовсе спели вместе с легендарной французской певицей Мирей Матье на «Спасской башне».

Примечательно, что французский язык не вызвал никаких проблем для наших бабушек. Они даже сказали, что в какой-то степени он напоминает им их родной.

Тогда группа стала называться «Бабушки из Бураново». Женщины продолжили выступать на небольших мероприятиях.

«Мы сейчас называемся «Бабушки из Бураново», но это на объявлении только так пишут. А после объявления выходим, и все говорят: «Бурановские бабушки». Или еще объявляют: «Это настоящие бурановские бабушки», — рассказала агентству РИА Новости одна из солисток группы.

В свою очередь, Ксения Рубцова после разрыва договора стала набирать новых солисток в группу «Бурановские бабушки».

Она сформировала по сути новый коллектив, но их гастроли прекратились в 2020 году, когда Рубцову приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима за мошенничество в размере 35 млн рублей.

Уже в 2014 году умерла одна из самых возрастных участниц группы — 86-летняя Елизавета Зарбатова. В 2019 году ушла из жизни самая улыбчивая бабушка — Наталья Пугачева. Она шесть лет боролась с раком желудка.

В 2018 году артистки решили поставить себе новую цель и построить в селе приют для престарелых. Они решили, что будут выступать до тех пор, пока у них не получится завершить строительство до конца.

Женщины выделяют на это практически все суммы от заработанных денег с гастролей. По задумке, это будет двухэтажный дом, где смогут проживать двадцать человек.

В 2018 году ансамбль выпустил новую композицию под названием «Оле-ола», который был приурочен уже к Чемпионату миру по футболу в России.

В клипе женщины активно танцевали и даже делали пасы. Многие зрители подмечали, что у бабушек это выходило даже лучше, чем у спортсменов нашей сборной.

«Бурановские бабушки» буквально рушили представление о музыке и возрастных гранях и доказывали, что можно жить и заниматься любимым делом в любом возрасте, а петь женщины любили всю свою жизнь.

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