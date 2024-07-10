Повышение до 22%: кого коснется прогрессивная шкала НДФЛ

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Elagin

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Ожидается, что изменения в налоговой системе позволят в следующем году привлечь в бюджет России дополнительные доходы в размере 2,6 триллиона рублей.

Госдума сегодня приняла законопроект, вводящий в России прогрессивную шкалу налога на доход физических лиц (НДФЛ). О том, как изменения скажутся на россиянах — в материале 5-tv.ru.

Согласно принятому законопроекту, в России вводится прогрессивная шкала НДФЛ со ставками от 13 до 22% и повышение в 2025 году налога на прибыль организаций до 22%. Изменения коснутся исключительно людей с большим достатком и позволят в следующем году привлечь в бюджет страны дополнительные доходы в размере 2,6 триллиона рублей.

Так, повышенные налоги будут платить:

граждане с годовым доходом от 2,4 миллиона до пяти миллионов рублей (налог — 15%);

граждане с годовым доходом от пяти миллионов до 20 миллионов рублей (налог — 18%);

граждане с годовым доходом свыше 50 миллионов рублей (налог — 22%).

При этом прогрессивная шкала НДФЛ не коснется тех россиян, чьи годовые доходы не превышают 2,4 миллиона рублей — ставка останется на уровне 13%. Также повышение налогов не затронет и участников специальной военной операции (СВО) на Украине.

Прогрессивная шкала НДФЛ предусматривает и повышение налогов на доходы от ценных бумаг или дивидендов. При заработке свыше 200 тысяч рублей придется заплатить 15%. Малый бизнес теперь будет платить НДС, если его доход выше 60 миллионов в год. Речь идет только о 3% предпринимателей, у остальных выручка обычно ниже.

При этом повышается порог так называемой «упрощенки» — льготной ставки налогообложения. Раньше это касалось тех, у кого доход был до 250 миллионов рублей, а теперь порог повысился до 450 миллионов.

Особое внимание уделено семьям с двумя и более детьми, у которых доход на каждого человека не превышает полутора прожиточных минимумов в месяц. Они будут платить те же 13%, но в конце года им вернут 7% в виде вычета. То есть, реально их налог составит 6%.

В правительстве России считают, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ в перспективе должно благоприятно сказаться на инфляции. Устойчивость бюджета позволит снизить ключевую ставку, а, следовательно, привлечь дополнительные инвестиции во все сферы экономики.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина, введение прогрессивной шкалы НДФЛ не отразится на бизнесе и людях негативно.